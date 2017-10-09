«Рамблер» запустил тематические медиапроекты

«Рамблер» объявил о запуске на новой технологической платформе группы тематических медиа-вертикалей: «Рамблер/новости», «Рамблер/женский», «Рамблер/автомобили», «Рамблер/развлечения, «Рамблер/спорт» и «Рамблер/доктор».

Новые медиапроекты «Рамблера» предоставляют пользователю полную картину дня — новости экономики, политики, финансов, происшествий, актуальные материалы о спорте, автомобилях, здоровье, образе жизни, развлечениях и многом другом из большого количества проверенных источников.

Обновления коснулись не только контента и редакции — были полностью переработаны интерфейс и технологическая платформа сервиса.

Обновленная система управления контентом позволяет за доли секунды обрабатывать огромные массивы информации. Машинные алгоритмы помогают редакции моментально оценивать пользовательские интересы и управлять эффективностью контента в реальном времени.

Монолит «Рамблер/новостей» превратился в независимый агрегатор и распределитель контента — робот выделяет в общем потоке релевантные материалы, объединяя их в тематические группы.

Марина Россинская, управляющий директор портала «Рамблер», отметила: «За текстами, доскролами, оценками кликабельности, вовлеченностью, статистикой пуш-уведомлений, тегированием, кластеризацией и многими другими вещами, составляющими огромное целое, скрывается слаженная работа неравнодушных людей и специалистов высочайшего уровня. Цифры и последовательности, которые мы видим на радарах (рост аудитории, выручки, и запуск обновленной структуры тематических вертикалей) — это эмерджентный эффект объединения качественных источников, высококлассных разработчиков, активных пользователей, топовых рекламодателей и идейных лидеров, создающих новые медиа».

Виктор Саксон, редакционный директор Рамблер/медиа, сказал: «Рамблер был и остается ключевым элементом экосистемы российских медиа. Мы очень горды тем, что можем представить аудитории Рунета и рекламному рынку качественно новый продукт, тренд-сеттер, построенный на единстве стиля и технологий. Я благодарен звездной команде продукта, замечательной профессиональной редакции портала и всем читателям, которые доверяют Рамблеру как надежному источнику быстрых, интересных и полезных новостей».