Navitel представила зеркало-видеорегистратор с камерой заднего вида

Navitel объявила о начале продаж smart-зеркала Navitel MR250 c функцией видеорегистратора и дополнительной камерой заднего вида. Устройство имеет прочный металлический корпус и надежно крепится в автомобиль на штатное зеркало заднего вида. На MR250 установлена фронтальная Full HD камера со стеклянной линзой и широким углом обзора. При движении задним ходом важная информация с дополнительной камеры выводится на 5-дюймовый IPS-дисплей, помогая водителю получить полную картину происходящего позади автомобиля.

Видеорегистратор MR250 имеет форм-фактор автомобильного зеркала заднего вида, в которое встроен IPS-дисплей с диагональю 5 дюймов и соотношением сторон 16:9. При движении вперед на экран выводится изображение с фронтальной камеры, расположенной на обратной стороне зеркала. В камеру установлена современная 4-слойная стеклянная линза.

Съемка ведется в Full HD качестве (1920х1080) с частотой кадров 30 fps. Это позволяет получить четкое детализированное изображение даже в ночное время суток. Угол обзора регистратора Navitel MR250 составляет 160°.

Чтобы помочь водителю при маневрировании, регистратор Navitel MR250 оснащен дополнительной задней камерой. Качественное изображение с нее автоматически поступает на дисплей smart-зеркала при включении задней передачи. Камеру можно установить на заднее стекло внутри автомобиля или закрепить снаружи на рамке номерного знака. Задняя камера Navitel MR250 выполнена во влагозащищенном корпусе.

Регистратор Navitel MR250 поддерживает microSD-карты объемом до 64 ГБ. Запись осуществляется в циклическом режиме. Фрагменты видео, записанные во время резкого маневра или удара, получают специальную отметку и защиту от перезаписи. В регистратор встроен детектор движения. Зафиксировав вибрацию на парковке, он активизирует режим видеосъемки (для корректной работы функции записи на парковке, устройство должно быть подключено к внешнему источнику питания).

Вместе с зеркалом Navitel MR250 и дополнительной задней камерой пользователь получает все необходимые аксессуары для того, чтобы установить регистратор в автомобиле. В комплект поставки входит зарядное устройство 12/24 B, видеокабель для подключения задней камеры, USB-кабель, подробная документация и мягкая салфетка из микрофибры для ухода за камерами.

В коробке также находится подарочный сертификат на годовую лицензию Навител Навигатор с картами 43 стран Европы, России, Беларуси, Казахстана и Украины

Рекомендованная розничная стоимость зеркала-видеорегистратора Navitel MR250 составляет 4 990 руб.