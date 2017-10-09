Check Point представила улучшенную защиту для Microsoft Azure Stack

Check Point Software Technologies представила улучшенную версию решения облачной безопасности vSEC для Microsoft Azure. Теперь vSEC поддерживает Azure Stack и обеспечивает стабильную защиту всех публичных и гибридных облачных сред Azure. Как сертифицированный партнер Microsoft Azure, Check Point предлагает заказчикам надежную защиту всех активов и рабочих нагрузок Azure на базе ведущей в отрасли технологии предотвращения угроз, обеспечивая безопасность локальных сетей и облачных сред.

«Мы рады представить заказчикам расширенную версию защиты vSEC для Azure Stack, — сказал Итай Гринберг (Itai Greenberg), глава подразделения по облачной безопасности Check Point Software Technologies. — vSEC обеспечивает комплексную защиту от всех угроз в физической и виртуальной средах, помогая организациям безопасно переносить нагрузки в облачные среды. Поддержка Azure Stack дает нашим заказчикам возможность повысить гибкость и управляемость сети благодаря надежной архитектуре, процессам и инструментам для разработки приложений».

Check Point vSEC предлагает улучшенную многослойную защиту данных и активов в облаке от вредоносного ПО и других продвинутых угроз. vSEC учитывает динамичность и гибкость сред Azure и автоматически адаптирует политики безопасности к изменениям в облачной среде, опираясь на контекстные данные о виртуальных машинах, группах, метках и других объектах, определенных Azure. В результате создается комплексная система защиты, соответствующая конкретным потребностям среды. Более того, vSEC автоматически отслеживает рабочие нагрузки и данные при их переносе из публичного облака Azure в среды Azure Stack, дополняя нативные средства управления Microsoft. Решение также позволяет использовать согласованную политику безопасности, управлять принудительным выполнением, вести журнал операций и отчетность — и все это через единую консоль управления.

Улучшенное предотвращение угроз защищает облачные активы от внешних и внутренних угроз. vSEC дополняет функционал собственных инструментов управления Azure и защищает трафик с помощью комплексных многослойных средств безопасности. Управление безопасностью в одной консоли для публичного и частного облаков, а также локальных сетей обеспечивает последовательное применение политик управления и прозрачность работы облачных сред. Политика безопасности, протоколирование и отчетность позволяют использовать объекты Microsoft Azure Cloud, улучшающие прозрачность мониторинга.

Защита любого облака и любого сервиса — Check Point продолжает предоставлять продвинутые решения для предотвращения угроз любой облачной среды: публичной, частной и гибридной.

«В качестве расширения Microsoft Azure, Microsoft Azure Stack предлагает единое гибридное облачное решение для заказчиков, которое позволяет им максимизировать свои инвестиции в облачных и локальных средах, — сообщил Марк Джувет, старший директор отдела маркетинга продуктов Azure Hybrid, Microsoft Corp. — Мы рады, что компания Check Point продолжает помогать нашим общим заказчикам улучшать защиту гибридных сетей».