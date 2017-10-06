SAP и Сбербанк приступили к разработке совместного решения по управлению закупками

SAP и «Корус Консалтинг СНГ», входящий в группу компаний Сбербанка, объявили о старте разработки интегрированного решения по управлению закупками на базе SAP Ariba и Корус Сфера, сервиса юридически значимого электронного документооборота. Это партнёрство станет ещё одним шагом в создании экосистемы Сбербанка на базе инновационных решений. Оно должно не только повысить эффективность взаимодействия поставщиков и закупщиков на российском рынке, но и дать российским компаниям дополнительную возможность выхода на международные рынки. Планируется, что первым заказчиком, использующим решение, станет Сбербанк.

Новое решение будет разработано в соответствии с законодательными требованиями Российской Федерации, связанными с обеспечением юридически значимого документооборота и возможностью подписания контрактов цифровой электронной подписью. Пользователи системы смогут комплексно управлять процессом закупок: от формирования заявки до оплаты. Особенность решения в том, что все дополнительные функциональности доступны через стандартный интерфейс SAP Ariba.

«Разработка совместного партнерского решения на базе SAP Ariba — стратегически значимое для SAP событие с точки зрения работы с российскими клиентами. Новый продукт объединит в себе лучшие мировые практики управления процессом закупок и функционал, отвечающий требованиям локального рынка. Это позволит нашим заказчикам еще эффективнее взаимодействовать с поставщиками и повысить прозрачность закупочных процедур, — сказал Дмитрий Красюков, заместитель генерального директора SAP СНГ.

«Решение релевантно для компаний всех отраслей, поскольку оптимизация процесса закупок — одна из ключевых задач современного бизнеса. Новая система позволит повысить эффективность закупок за счет сокращения ручного труда, автоматизированной обработки документов и передачи их между участниками коммерческих транзакций», — отметил Сергей Машурин, заместитель руководителя «Корус Консалтинг СНГ».