Мегар представила новые версии своего платежного и процессингового ПО

«Мегар» объявила о выходе новых версий своих продуктов: «Учет начислений и платежей» (УНП), «Универсальный платежный шлюз» (УПШ) и «Кабинет администратора начислений» (КАН).

Предпосылкой к созданию новых версий послужило усиление контроля Федерального казначейства над осуществлением работы государственных и муниципальных учреждений с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), изменение системы рейтингования регионов по фактически отправленным в ГИС ГМП начислениям, последние обновления в форматах взаимодействия с ГИС ГМП, а также изменения в законодательстве.

29 июля 2017 года Президент РФ подписал закон о внесении изменений в Федеральный закон №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уточняющий сроки направления администраторами доходов бюджетов информации, необходимой для уплаты в бюджетную систему РФ, в систему ГИС ГМП. Согласно закону, государственные и муниципальные учреждения обязаны направлять информацию, необходимую для ее уплаты в ГИС ГМП, не позднее дня осуществления начисления суммы, подлежащей оплате.

Новые версии продуктов обеспечат оптимизацию взаимодействия региональных и федеральных органов власти с ГИС ГМП, удобства пользователей при работе с системой, как через веб-интерфейс, так и с помощью собственных информационных систем, возможность незамедлительной передачи информации по сформированному начислению в ГИС ГМП, использование простого и понятного веб-интерфейса для взаимодействия с ГИС ГМП, не требующего установки дополнительного программного обеспечения, повышение позиции органов власти в рейтинге Федерального казначейства, а также повышение качества и удобства оказания государственных, муниципальных, а также коммерческих услуг.

Система-агрегатор всех начислений и платежей (Версия УНП 7.0.1) предназначена для учета начислений, реквизитов для оплаты и фактов оплаты физическими и юридическими лицами государственных услуг, пошлин, денежных платежей (штрафов), сборов и иных платных услуг.

В новой версии системы реализовано соответствие форматам взаимодействия с ГИС ГМП 1.16.4 и СМЭВ 3.0; полный переход на свободное программное обеспечение; система журналирования событий с различной степенью детализации, которая позволит в любой момент времени получить достоверную информацию о конкретном действии, времени его осуществления, а также контактных данных пользователя, который произвел данное действие; сервис подписки для оповещения всех участников взаимодействия о произведенных начислениях, изменениях статуса платежей и получении фактов оплат по sms или e-mail; возможность подключения аналитических модулей для быстрой и качественной аналитической работы с большими объемами данных и составления интерактивных отчетных форм любой сложности за любой период; интеграция с наиболее распространенными бухгалтерскими учетными и ведомственными системами (1С, Парус, Находка-ЗАГС и другие); функция множественности ролей - для возможности работы как косвенных, так и прямых участников с УНП, а также возможность присвоения нескольких полномочий участнику и возможность работы участников, не являющихся подведомственными организациями; повышена производительность работы системы.

Рабочее место администратора начислений (Версия КАН 3.0.7) предназначено для ввода и редактирования данных о реквизитах услуг и начислениях, а также для просмотра данных о фактах оплаты в ГИС ГМП. КАН позволяет в быстрые сроки и с минимальными затратами подключить к ГИС ГМП участников взаимодействия с различными ролями.

В новой версии системы реализована возможность работы с ГИС ГМП напрямую без агрегатора, соответствие форматам взаимодействия ГИС ГМП 1.16.4 и СМЭВ 3.0, выгрузка начислений в Кабинет из внешних систем в формате «Excel», сервис оповещения участников взаимодействия о произведенных начислениях и фактах оплаты.

Платежный шлюз для порталов государственных и муниципальных услуг (Версия УПШ 2.0) – это сервис оплаты услуг, налогов, пошлин и других начислений на порталах с помощью различных платежных инструментов.

В новой версии системы добавлена возможность оплаты государственных, муниципальных и коммерческих услуг юридическими лицами из своего личного кабинета на региональных порталах, обеспечено взаимодействие с фронтальными системами банков для оплаты начислений физическими и юридическими лицами, реализована функция пополнения транспортных, топливных, социальных карт, карт школьника и других используемых в регионах электронных носителей, в том числе карт МИР, обновлены форматы взаимодействия в соответствии с новыми форматами ГИС ГМП.

Все вышеперечисленные обновления уже доступны клиентам компании «Мегар» и устанавливаются в соответствии с планами сопровождения и развития. Для новых Заказчиков компания предлагает внедрение указанных систем по цене эксплуатации, а также возможности технической поддержки в режиме 24х7 и методические консультационные услуги по организации взаимодействия работы с ГИС ГМП.

Компания «Мегар» является экспертом в области финансовых и казначейских систем. В настоящее время ГИС ГМП сопровождается и развивается силами специалистов «Мегар». Экспертные знания и многолетний опыт работы позволяют находить оптимальные решения при подключении органов власти федерального и регионального уровней к ГИС ГМП.

Сотрудники «Мегар» – специалисты с опытом работы в области разработки, внедрения и сопровождения программных решений для нужд органов государственной власти, а также в сфере реализации масштабных социально значимых проектов.