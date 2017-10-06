«Барс Груп» разработала новый механизм OLAP-анализа для бизнес-аналитики

«Барс Груп», дочерняя компания «Национального Центра Информатизации» госкорпорации Ростех, разработала полностью новый механизм формирования аналитических панелей (Dashdoards) для технологической платформы Alpha BI.

Разработка направлена на повышение эффективности визуального анализа ключевых показателей деятельности заказчика пользователем платформы, которое обеспечивается за счет применения ряда технологических компонентов.

Механизм Drag-and-drop (для контейнеров, виджетов и источников данных) при конструировании аналитической панели пользователем платформы; большого количества разнообразных виджетов для необходимой визуализации данных (Гистограммы, линейные диаграммы, круговые диаграммы, пирамиды, радары, карты, нормализованные гистограммы и т. д.); большого количества настроек для виджетов (настройки цветов, условий окрашивания в зависимости от значений показателей, расположения, настройки осей, категорий, значений и т.д.); простого механизма настройки источников данных на основе соответствующего конструктора, с использованием OLAP – технологий; многофункционального механизма настройки связей межу виджетами за счет событийной модели, настраиваемой пользователем Платформы (переход из одного виджета в другой, фильтрация одного виджета на основании выбранного элемента другого, настройка отображаемых значений заголовков и т.д.); возможности открытия разработанной аналитической панели по внешней ссылке, что упрощает встраивание в сторонние решения.

Реализованный механизм формирования аналитических панелей позволяет сократить время ее разработки в 3 раза, а также повысить ее информативность и функциональность за счет вышеописанных технологических компонент.

Alpha BI - программная платформа «Барс Груп», предназначенная для создания бизнес-приложений и самостоятельного использования в качестве аналитического инструмента. Система помогает анализировать информацию, обеспечивая оперативное принятие управленческих решений, основанных на достоверных и согласованных между собой данных.