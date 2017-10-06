Axelot и «Первый БИТ» объявили о выходе на рынок новой компании Gradum

В рамках совместной пресс-конференции «Axelot» и «Первый БИТ» официально объявили о выходе на рынок новой компании «Gradum».

Создание совместного предприятия «Gradum» стало возможным за счет стратегического партнерства компаний «Первый БИТ» и Axelot.

Контрольным пакетом акций совместного предприятия владеет «Первый БИТ», который выступил стратегическим инвестором Gradum, предоставив новой компании доступ к собственному флагманскому продукту на рынке автоматизации управленческого учета – «БИТ.Финанс».

Axelot перевела в Gradum одно из своих ключевых направлений бизнеса по автоматизации предприятий крупного корпоративного сегмента на базе ERP- решений. Это стало возможным в результате реорганизации компании в многопрофильный ИТ-холдинг.

Стороны ставят перед собой амбициозные задачи и считают, что сотрудничество «Первого БИТа» и Axelot позволит новой компании увеличить долю в реализации ERP-проектов на платформе «1С: Предприятие» в корпоративном сегменте российского рынка до 5 % и войти в ТОП-5 ключевых системных интеграторов к 2022 году.

«Первый БИТ - крупнейший партнер фирмы «1С». Каждый 9 клиент, подписанный на ИТС, обслуживается нами. Компания представлена 80 филиалами в 50 городах и 5 странах. Это 130 000 постоянных клиентов и более 50 собственных отраслевых решений. 20 лет мы работаем с заказчиками разного уровня, от малого до крупного бизнеса. Наши ценности - быть первым, быть лучшим, быть нужным - полностью совпадают с ценностями компании Axelot, что и стало основой нашего партнерства», – отметил генеральный директор компании «Первый БИТ» Антон Долгов.

«По данным IDC, в 2015 г. объем продаж корпоративных ERP-систем «1С» составил 12,8 млрд руб.. Из них на проекты, выполненные подразделением Axelot, приходится 2,5%. Команда Gradum ставит перед собой цель увеличить этот показатель до 5% в течение ближайших нескольких лет, поэтому привлечение такого сильного стратегического партнера, как Первый БИТ, даст совместному предприятию серьезный импульс для развития бизнеса. Мы понимаем, что для лидерства необходимо наращивать численность высококвалифицированных специалистов и в ближайшей перспективе планируем увеличить штат сотрудников до 1000 человек», - сказал Алексей Тимашов, генеральный директор компании «Gradum».