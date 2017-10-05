«Яндекс.ОФД» и «Модульбанк» запустили программу быстрого кредитования для СМБ

«Яндекс.ОФД» и «Модульбанк» объявили о запуске программы быстрого кредитования для малого и среднего бизнеса. Это первый кредитный продукт, основанный на данных ОФД. Он поможет предпринимателям просто и быстро получить средства на решение актуальных задач и развитие бизнеса.

Традиционная процедура выдачи кредита бизнесу предполагает выезд представителя банка для проверки финансовых документов, а также предоставление залога или поручительства. Для оформления кредита по совместной программе не требуется сбор документов и обращение в офис банка – заявку на кредит можно оставить прямо в интерфейсе «Яндекс.ОФД».

Фискальные данные компании, собранные «Яндекс.ОФД», являются достаточной информацией для принятия решения банком. Он анализирует данные о кассовых операциях предпринимателя и на их основании делает предложение по кредиту.

Фискальные данные имеют большой потенциал для создания различных продуктов, которые будут помогать предпринимателям в ведении бизнеса.

«Яндекс.ОФД изначально ориентирован не просто на сбор и передачу фискальных данных, а на создание дополнительных сервисов для предпринимателей. Технологии анализа больших данных позволяют нам создавать различные продукты, облегчающие ведение бизнеса. Одним из них станет первая на рынке кредитная программа на основе фискальных данных», - сказал Леонид Шныр, директор «Яндекс.ОФД».

«Обычно банки считают кредитование малого и среднего бизнеса - высокорискованной инвестицией, поскольку оценить ее потенциал крайне сложно. Анализ данных ОФД позволяет быстрее и объективней оценивать состояние бизнеса. Это заметно упростит процедуру получения средств на развитие для предпринимателей», - сказал основатель «Модульбанка» Олег Лагута.

Базовое предложение банка – 90 тыс. руб. Максимальная сумма может составлять до 50% от ежемесячного оборота по кассе. Указанный в предложении лимит может меняться по мере изменений показателей бизнеса.

«Яндекс.ОФД» планирует и дальше развивать это направление, подключая к программе другие банки.