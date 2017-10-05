«Умные наушники Pioneer Rayz с разъемом Lightning доступны в России. Цена

Умные наушники Rayz от компании Pioneer с разъемом Lightning уже поступили в продажу. Новинки представлены двумя моделями: SE-LTC5R «Rayz Plus» и SE-LTC3R «Rayz». Рекомендуемая розничная цена уникальных наушников составляет 25 999 руб. и 19 999 руб. соответственно.

Отличительной особенностью Rayz Plus является дополнительный встроенный разъем Lightning, который дает пользователям iOS устройств возможность одновременно использовать наушники и заряжать смартфон. Владельцы Apple-гаджетов смогут управлять воспроизведением композиций и совершать звонки с помощью голосовой команды «Эй, Сири!». Кроме того, благодаря технологии Avnera LightX, наушники Rayz отличаются низким уровнем энергопотребления.

Программное обеспечение умных наушников Rayz Plus и Rayz позволяет устанавливать индивидуальные настройки звука: включив режим HearThru, вы можете настроить уровень проникновения внешних звуков, если вам необходимо слышать, что происходит вокруг вас. Например, можно настроить наушники таким образом, чтобы слышать объявление остановок в общественном транспорте, или же полностью заглушить внешний шум, используя функцию активного адаптивного шумоподавления. Данная функция изолирует вас от внешних шумов, анализируя звуковое окружение, благодаря работе шести микрофонов.

Наушники Rayz умеют анализировать действия пользователя. Они автоматически запускают воспроизведение музыки, при снятии наушников останавливают. Кроме того, специально разработанное мобильное приложение «Rayz» с удобным пользовательским интерфейсом позволяет легко управлять широким функционалом наушников.

Звуковые характеристики новых устройств также не оставят равнодушными ценителей музыки высокого качества. Динамическое подавление шума и широкий диапазон воспроизводимых частот отвечают за отличное и чистое звучание без помех.

Благодаря блоку с дополнительным разъемом Lightning, владельцы последнего поколения iPhone могут заряжать смартфон одновременно с прослушиванием музыки. На данный момент наушники Rayz Plus – единственные в мире, предоставляющие такую возможность.

Режим Rayz’ HearThru позволяет регулировать проникновение звуков окружающей среды. Пользователь может подобрать для себя необходимый уровень слышимости, чтобы чувствовать себя комфортно на улице: слышать приближающиеся автомобили, объявление остановок транспорта и т.д.

Включать и выключать звук во время звонка или управлять запуском Rayz можно с помощью всего лишь одной кнопки, расположенной на джойстике наушников. Наушники Rayz имеют специальную функцию оптимизации звука и регулируют уровень шумоподавления в зависимости от окружающей обстановки. Таким образом, пользователь может полностью заглушить внешний шум, чтобы сконцентрироваться на прослушивании музыки.

Специально разработанное мобильное приложение RAYZ позволяет осуществлять индивидуальную настройку наушников и «умной» кнопки. Приложение автоматически обновляется, открывая пользователю доступ к новым функциям и возможностям.

Микрофоны Rayz автоматически переходят в режим отключения звука, когда пользователь прекращает говорить, что позволяет хорошо слышать собеседника даже в шумном месте.

С помощью встроенного в пульт управления микрофона, пользователи могут совершать голосовые команды, чтобы управлять воспроизведением музыки, совершать звонки и отправлять сообщения.

Наушники воспроизводят диапазон частот 10 - 20 000 Гц. Диаметр драйверов составляет 9,2 мм. Частота дискретизации составляет до 24 бит/48 кГц

Наушники SE-LTC5R Rayz Plus и SE-LTC3R Rayz предлагаются по рекомендованной розничной цене 25 999 руб. и 19 999 руб. соответственно.