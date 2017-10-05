SAP и Тюменьэнерго создают полигон цифровой энергетики

SAP и Тюменьэнерго подписали меморандум, по которому в Сургуте будет открыт Центр инноваций для энергетики. Соглашение подписали Павел Гонтарев, глава SAP СНГ, и Сергей Савчук, генеральный директор Тюменьэнерго, на «Российской энергетической неделе 2017».

Согласно меморандуму, в Сургуте будет создан Центр IT-инноваций, задача которого – разработка решений для цифровой энергетики.

«Программа цифровой экономики поднимает потенциал многих отраслей. Для энергетики это также возможность качественного прорыва. SAP оценивает потенциал роста ВВП, связанный со строительством цифровой электроэнергетики, в 200 миллиардов рублей, из них 100 миллиардов – в электросетях. Прирост прибыли энергокомпаний в результате цифровой трансформации сетевого бизнеса составит 4,3% от текущих показателей. Поэтому первый центр ко-инноваций мы открываем вместе с одним из ключевых клиентов SAP в электросетевой сфере – Тюменьэнерго», – сказал Павел Гонтарев, генеральный директор SAP СНГ.

В дорожную карту Инновационного центра войдут разработки на платформе SAP для создания систем анализа «больших данных» (Big Data), математического моделирования, искусственного интеллекта, промышленного интернета вещей и блокчейна.

Среди приоритетных прикладных направлений – системы управления ремонтами и эксплуатацией оборудования, капитальным строительством энергообъектов, а также искусственного интеллекта для управления и прогнозирования состояния сетей. Новые решения будут использоваться в Тюменьэнерго, а в перспективе – и в других электросетевых компаниях группы «Россети».

«Системы интеллектуального бизнес-моделирования и предиктивная аналитика – это лишь компоненты цифровой трансформации «Тюменьэнерго». Перед создаваемым Центром IT-инноваций мы ставим глобальную задачу – разработать не отдельные решения, а комплексную модель и полноценную IT-инфраструктуру цифрового электроэнергетического предприятия нового поколения, компании будущего. Отдельные примеры построения таких компаний, работающих, правда, в смежных областях, имеются за рубежом, что с учётом компетенций SAP даёт нам высокие шансы на успех», – сказал Сергей Савчук, генеральный директор Тюменьэнерго.