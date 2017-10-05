КРОК внедрила систему управления знаниями в «ОДК-Сатурн»

КРОК внедрила систему управления знаниями в двигателестроительной компании «ОДК-Сатурн». Заказчик получил инструмент для накопления знаний и совместной работы сотрудников. Использование корпоративной социальной сети позволило сократить время получения информации в 15 раз, а время на принятие решений в 7 раз. По итогам пилотного проекта новый инструмент будет масштабирован в рамках всех предприятий ОДК (Объединенная двигателестроительная корпорация).

Руководство «ОДК-Сатурн» было заинтересовано в решении, которое позволит сократить сроки выполнения НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), сохранить и преумножить знания в условиях смены поколений инженеров, эффективно обмениваться опытом и навыками, реализовать прозрачный механизм роста компетенций специалистов в компании, а также «закрыть» спектр управленческих задач при ведении проектов.

Для реализации поставленных задач специалисты КРОК внедрили в «ОДК-Сатурн» корпоративную социальную сеть на базе Jive. Она позволяет вывести на новый уровень совместную работу сотрудников над проектами и повысить уровень их вовлеченности за счет традиционных для социальной сети инструментов. В их числе создание групп для каждого проекта, возможность оставить комментарий или лайк к добавленным материалам, поделиться интересными статьями, требуемой документацией, а также книгами или даже видео. Благодаря тому, что соцсеть фиксирует авторство материалов и активность каждого сотрудника, руководство «ОДК-Сатурн» получило удобный инструмент для выявления компетенций специалистов, а значит и реализации модели корпоративного «лифта».

Особенность реализованного решения во взаимодействии между сотрудниками. Уже на второй месяц после старта специалисты конструкторского бюро, ставшие первыми пользователями пилотной версии, начали работать и пополнять базу знаний по каждому из разрабатываемых изделий. Каждый сотрудник может узнать, к кому из коллег обратиться, кто из них обладает нужными компетенциями или участвовал в схожих проектах, какая работа уже была проведена по тому или иному изделию и прочее. Такой подход позволяет значительно сократить сроки выполнения НИОКР и выстроить систему обмена знаниями между старожилами и новыми коллегами.

«Наши знания и опыт – главный актив компании. Очевидно, что им нужно эффективно управлять. Мы поняли, что недостаточно хранить только само решение, а нужно еще понимать, как и почему оно было принято. Внедрение системы управления знаниями позволило нам оцифровать огромный пласт накопленного опыта, который зачастую хранился локально и разрозненно. Кроме того, мы увеличили эффективность совместной работы специалистов разных подразделений в 3 раза, а также исключили дублирование работ различными подразделениями», – сказала Татьяна Томилина, помощник генерального конструктора по научной работе и развитию персонала «ОДК-Сатурн».

Перед внедрением решения специалисты КРОК провели аудит бизнес-процессов, и выявили «слабые места» в управлении знаниями, разработали ряд сценариев и методологию хранения, обмена информацией и опытом внутри компании, а также создали определенную структуру базы знаний.

«Это не классический ИТ-проект. Наша задача состояла не в том, чтобы автоматизировать существующие бизнес-процессы, а в изменении моделей и процессов обмена опытом и совместной работы, а также их инструментальной поддержке. Имея большой опыт работы с компаниями ОАК, ОДК и машиностроением в целом, мы смогли глубоко погрузиться в специфику деятельности «Сатурна», что позволило нам стать не просто подрядчиком, а партнером по управлению знаниями компании. Это не первый проект КРОК на Jive, кроме того, мы сами используем аналогичную корпоративную сеть», — сказал Алексей Сидорин, руководитель практики управления знаниями и корпоративными коммуникациями КРОК.