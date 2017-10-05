Chronopay подключилась к онлайн-кассам

Orange Data объявила о том, что Chronopay подключила инновационный сервис по аренде онлайн-касс Orange Data. Теперь все интернет-магазины, которые работают с Chronopay, получили возможность отправлять онлайн-чеки своим покупателям и в Федеральную налоговую службу в режиме реального времени. Кроме того, клиенты Chronopay могут фискализировать даже мультивалютные платежи и операции по иностранным банковским картам. Также сервис Orange Data позволяет контролировать состояние касс, отслеживать количество транзакций и вычислять пиковые нагрузки.

Такое решение представителей компании связано с новым федеральным законом 54-ФЗ, который обязывает владельцев устаревшей кассовой техники заменить обычные аппараты на онлайн-кассы с 1 июля 2017 года.

«Благодаря сервису Orange Data наши клиенты смогут на выгодных условиях использовать новое кассовое оборудование, которые полностью соответствуют поправкам к федеральному закону 54-ФЗ “О применении контрольно-кассовой техники», — сказал основатель Chronopay Павел Врублевский.

«Все наше оборудование расположено в современном центре хранения и обработки данных. Мы не только предоставляем нашим партнерам бесперебойную работу сервиса и полную безопасность данных, но и обеспечиваем поддержку в режиме 24/7», —отметил генеральный директор Orange Data Павел Голубцов.

Orange Data является сервисом по обеспечению полным соответствием 54-ФЗ сектора e-commerce в России. Сервис гарантирует надежную систему безопасности и сохранность данных. Услугами Orange Data воспользовались уже более 1500 российских компаний, в том числе такие известные марки, как «Альфа-Банк», «АльфаСтрахование», «Аэроэкспресс», WebMoney и другие. На данный момент сервис пробил девять миллиона чеков.