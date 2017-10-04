В MAPS.ME запустились доступные для всех маршруты Brooke Bond

Пользователям навигационного сервиса MAPS.ME стали доступны 10 прогулочных маршрутов по Москве и Санкт-Петербургу, разработанные специалистами чайного бренда Brooke Bond. Эти маршруты доступны людям с ограниченными возможностями.

Команда специалистов Brooke Bond и MAPS.ME изучила сотни достопримечательностей двух столиц и выбрала самые впечатляющие и доступные. Вокруг этих точек составлено 10 маршрутов «по интересам». К примеру, тем, кто хочет провести время на природе, Brooke Bond предложит отправиться в московский парк Сокольники и сплавать в Петергоф на «метеоре». А любителей истории путеводитель проведет по главным достопримечательностям в окрестностях Красной и Дворцовой площадей. Также в MAPS.ME можно будет загрузить маршрут для идеальных свиданий, философских размышлений и мечтательных прогулок.

Каждый маршрут рассчитан на несколько часов и включает четыре-пять точек, расположенных в шаговой доступности друг от друга. Кафе, кинотеатры, музеи, парки, выставки и другие объекты оборудованы всем необходимым для комфорта людей с ограниченными возможностями. В путеводителе также указаны цены на посещение достопримечательностей, время их работы и виды общественного транспорта, на которых без проблем можно добраться до нужного места.

«Подобные социальные проекты – важная составляющая развития MAPS.ME. У нас открытый исходный код, и мы активно участвуем в привлечении картографов-любителей в открытое сообщество OpenStreetMap (OSM) во всем мире. В OSM более 60 тысяч активных волонтеров со всех стран, которые ежемесячно улучшают карты всего мира, 25 тысяч из них делают это через редактор карт в мобильном приложении MAPS.ME. Будет очень здорово, если после запуска проекта с Brooke Bond к сообществу OSM примкнут новые участники, чтобы помочь сделать карты еще более удобными для людей с ограниченными возможностями по всему миру», – сказал Евгений Лисовский, руководитель проекта MAPS.ME.

Анна Дё, бренд-менеджер Brooke Bond (компания Unilever), отметила: «В этом году мы решили поговорить об инклюзивности и преодолении барьеров, ведь чаепитие в России – традиция, связанная с теплом, заботой, доверием и душевным общением. Наш проект направлен на то, чтобы видеть в людях не различия, а нечто общее. И мы надеемся, что получившиеся маршруты будут одинаково интересны всем – туристам и коренным горожанам, молодежи и старшему поколению, людям с разными физическими возможностями».

Загрузить маршруты в MAPS.ME можно по ссылке. Приложение имеет функцию навигации и работает без интернета, что делает прогулки по городу еще проще и комфортнее.