Сервис виртуальной инфраструктуры Infra Mail.Ru выходит в открытый доступ

Mail.Ru Group объявила о том, что с 4 октября 2017 года B2B-сервис виртуальной облачной инфраструктуры Infra Mail.Ru открывает доступ для всех желающих. Ранее сервис был доступен только по модерируемым заявкам.

Сервис Infra Mail.Ru позволяет создавать виртуальные машины, диски, сети, фаерволы, и управлять ими. Сервис доступен как через веб-интерфейс, так и через API, который полностью совместим с API OpenStack и поддерживает систему оркестрации Heat из OpenStack.

Заказать мощности, соответствующие потребностям бизнеса, можно через веб-интерфейс или API; расширение производится автоматически. Таким образом, компания сможет в любой момент по необходимости масштабировать свой виртуальный дата-центр. Оплата за виртуальные мощности производится банковскими картами либо банковским переводом, с выставлением счета и отправкой необходимых закрывающих документов.

«Использование Infra Mail.Ru позволит компаниям существенно сэкономить не только на обслуживании инфраструктуры, но и на стоимости оборудования. За счет больших объемов закупок, которые мы делаем, мы получаем сниженные цены на серверы – соответственно, и нашим клиентам использование виртуальной инфраструктуры обходится куда дешевле. Уже сейчас в этом можно убедиться: мы опубликовали прайс-лист со стоимостью использования виртуальных машин и виртуальных дисков», – сказал Денис Аникин, технический директор почтовых и облачных сервисов Mail.Ru Group.

Уже сейчас сервис Infra Mail.Ru используется компаниями различных профилей: ритейл, интернет-сервисы, ERP-системы.

Infra Mail.Ru входит в линейку сервисов Mail.Ru Group для бизнеса наряду с такими продуктами как «Облако для холодных данных» (Icebox) и «Облако для горячих данных» (Hotbox).