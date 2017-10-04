Российский аналог Hyperloop выходит на pre-ICO

Российский стартап в области роботизированной доставки грузов и товаров Maxitube выходит на pre-ICO. Оно продлится с 3 по 25 октября. В планах проекта привлечь $400 тысяч. Вся сумма привлеченных средств будет вложена в подготовку и проведение ICO.

На pre-ICO планируется выпустить 40 тыс. токенов (TUBE COIN). Стоимость одного токена составляет $10. Участники pre-ICO смогут обменять pre-ICO-токены на ICO-токены в соотношении 1 к 2.

Maxitube - технологическое инженерное решение в области трубопроводной доставки грузов и товаров. Проект состоит из двух составляющих: инженерное решение - трубопроводная автоматизированная система, по которой перемещаются механизированные локомотивы с грузовыми контейнерами; софтверная сервисная платформа - клиентское решение для автоматизированного приема и обработки заказов через интерфейс (мобильное приложение, web-версия).

В настоящий момент проект находится в стадии работающего индустриального прототипа и готов к запуску пилота. По словам CEO & founder Maxitube Максима Зябкина, от реализации проекта зависит в том числе уровень комфорта и качество жизни в городе.

«Представьте себе городскую smart-среду, в которой достаточно провести по экрану смартфона - и в вашем smart-холодильнике появятся продукты, в аптечке - таблетки от головы, а в ванной - шампунь. Вам не надо будет бежать в магазин или ждать курьера службы доставки, если вдруг закончились памперсы для ребенка или корм для кота. Все продукты, товары FMCG будут доставляться прямо в вашу квартиру, прямо в ваш холодильник или домашний smart box. У людей появится время на действительно важные вещи. Больше не нужно будет стоять в пробках, чтобы перевезти из одного конца города в другой несколько бумажек или пакет с продуктами. Трубопроводная доставка решит все эти проблемы - в буквальном смысле достаточно будет нажать всего одну кнопку. Мы запустили процесс выхода на ICO, чтобы дать людям право самостоятельно проголосовать за нашу технологическую и сервисную платформу, что называется, рублем», - сказал Максим Зябкин.

Владелец токенов Maxitube получает «клубную карту» в проекте Maxitube: владелец может продать токен по рыночной цене; проект обещает выплаты после получения прибыли; проект планирует обратный выкуп при получении доходности.

Digital-решение проекта основано на безопасности и конфиденциальности данных. Добиться этого позволяет технология блокчейн: в системе предусмотрены взаиморасчеты в криптовалюте; договоры внутри системы (об оказании услуг / покупках и пр.) заключаются на основе блокчейн-контрактов.

По расчётам экспертов McKinsey, к 2020 году в мире будет около 600 «умных» городов. Ещё через пять лет эти города будут генерировать почти две трети мирового ВВП. По оценкам консалтинговой компании Arup, к 2020 году мировой рынок «умных» городских услуг составит $400 млрд в год.

Tube logistics (трубопроводные или туннельные перевозки) - одно из ключевых направлений развития smart city. По прогнозам DHL, проекты этого сектора будут реализованы в ближайшие пять лет или немногим позже.