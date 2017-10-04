Oracle наделяет искусственным интеллектом облачные приложения Oracle Cloud Applications

Oracle анонсировала новые приложения на базе искусственного интеллекта (ИИ) для широкого спектра сегментов управления – это финансы, персонал, поставки, производство, электронная коммерция, обслуживание клиентов, маркетинг и продажи. Новые приложения – Oracle Adaptive Intelligent Apps – встроены в существующие облачные приложения Oracle Cloud Applications, чтобы предлагать самые многофункциональные в отрасли современные бизнес-приложения на базе ИИ.

«Новые приложения Adaptive Intelligent Apps позволяют специалистам бизнес-подразделений различных организаций быстро и легко использовать последние достижения в области искусственного интеллекта, – отметил исполнительный вице-президент Oracle по разработке бизнес-приложений Стив Миранда (Steve Miranda). – Чтобы это стало возможным, мы устранили необходимость дополнительных интеграций и встроили функции искусственного интеллекта в Oracle Cloud Applications. Новые функции ИИ позволяют использовать собственные данные и данные третьих сторон в сочетании с расширенным алгоритмом машинного обучения и продуманными методами принятия решений, что обеспечивает предложение самых эффективных в отрасли современных бизнес-приложений на базе ИИ».

Новые приложения Oracle Adaptive Intelligent Apps обеспечивают мгновенный эффект благодаря тому, что, встроены в Oracle Enterprise Resource Planning Cloud, Oracle Human Capital Management Cloud, Oracle Supply Chain Management Cloud и Oracle Customer Experience Cloud для предоставления конечным пользователям своевременной интеллектуальной поддержки. Такие возможности упрощают и повышают эффективность процесса принятия решений для специалистов всех бизнес-подразделений организации.

Новые функции на базе ИИ помогают оптимизировать финансовые процессы и требования к технологиям, сокращать расходы, модернизировать операции и улучшать качество взаимодействия. Анализируя исторические тенденции и данные по бизнес-рискам, специалисты по финансам и закупкам могут получать льготные тарифы по счетам, оптимизировать денежные потоки и создавать оптимальный баланс между покупателем и поставщиком. Они также могут обогащать профили поставщиков и предлагать оптимизированные условия платежей в режиме реального времени. Использование ИИ также дает возможность оптимизировать оборотный капитал благодаря использованию лучших условий и скидок от поставщиков и строить надежные отношения, которые обеспечивают более эффективную работу с поставщиками.

Новые функции на базе ИИ позволяют усовершенствовать управление персоналом, обеспечить полную информацию о кадровых ресурсах и повысить операционную эффективность. Применяя технологии естественно-языкового поиска и глубинного обучения при обработке резюме и размещении объявлений о вакансиях, специалисты по персоналу могут находить лучших кандидатов. Они могут определить вероятность успеха и прогнозировать продолжительность сотрудничества, используя информацию о предыдущих местах работы и текущих показателях работника, таких как выполнение планов продаж или рейтинги производительности.

Новые функции на базе ИИ позволяют организациям переосмыслить работу традиционных систем поставок и сделать их динамичными, эффективными, интеллектуальными и автономными. Функции приложений Oracle Supply Chain IoT на основе интернета вещей позволяют оперировать информацией из источников больших данных (big data), таких как подключенное оборудование. Приложения используют прогнозную аналитику и методику машинного обучения для обнаружения и анализа ключевых сигналов в данных, получаемых с устройств, а затем осуществления действий на основе этих данных через связанные бизнес-функции и процессы. Независимо от того, идет ли речь о прогнозировании или предотвращении сбоев оборудования, автоматическом выявлении оптимальных способов сегментирования данных планирования или автоматических устройствах планирования, функции, обеспечиваемые ИИ, способны трансформировать применяемые специалистами методы управления цепочками поставок.

Новые функции на базе ИИ позволяют организациям выполнять производственные планы благодаря более качественному управлению дискретными и процессными операциями. Новые функции обеспечивают усовершенствование как на уровне всего производства, так и на отдельных участках, поскольку выявление инцидентов, анализ их основных причин и интеллектуальное решение проблем на подключенном производстве осуществляются в течение всего нескольких минут.

Новые функции на базе ИИ позволяют специалистам повысить производительность и улучшить результаты бизнеса, реализуя на нескольких площадках и каналах возможности электронной коммерции, маркетинга и чатботов. Использование естественного языка и глубинное обучение позволяют активировать уникальные функции, такие как динамические метки и страницы категорий, которые персонализируют варианты поиска и обогащают его результаты предложениями в режиме реального времени для обеспечения релевантного поиска. Кроме того, возможности машинного обучения обеспечивают лучшие рекомендации по продукту, продвижению и контенту.

Новые функции на базе ИИ позволяют специалистам по обслуживанию клиентов рационализировать процессы и улучшать потребительский опыт посредством использования клиентских данных и соответствующих новостных уведомлений. В дополнение к оптимизации процесса по часто задаваемым вопросам новые функции ИИ помогают сократить временной интервал между запросом и решением по тысячам потенциальных вопросов и связанным с ними ответам благодаря технологиям глубинного обучения. Это позволяет упростить процессы для специалистов по клиентскому обслуживанию, занимающихся обработкой запросов, посредством использования автоматических ответов, сформулированных на основе накопленного опыта.

Новые функции на базе ИИ дают маркетологам возможность получить аналитическую информацию, необходимую для лучшего понимания целевых аудиторий и оптимизации предложений через использование потребительских и бизнес-данных. Оценивая различные маркетинговые кампании в контексте скорости реагирования на уровне индивидуума, группы и программы, новые функции позволяют маркетологам понять алгоритм взаимодействия между аудиторией и контентом и найти оптимальные пути будущей коммуникации. Это позволяет маркетологам оптимизировать реализацию кампаний и их результаты.

Обрабатывая бизнес-данные, новые функции на базе ИИ дают специалистам в области продаж точные рекомендации по дальнейшим действиям для закрытия сделок и оптимизации предложений о продаже. Новые функции направляют умные оповещения, основанные на поступающей в реальном времени информации из онлайн новостей и анонсов мероприятий, что позволяет определить приоритетность ключевых данных. Эти данные дают возможность менеджерам по продажам получать самую свежую информацию о клиентах, чтобы надлежащим образом подготовиться к контакту с ними.Oracle Adaptive Intelligent Apps используют аналитику Oracle Data Cloud - крупнейшей в мире независимой рыночной площадки данных с коллекцией из более 5 миллиардов глобальных ID потребителей и бизнес-пользователей и более 7,5 триллионов точек данных, собираемых ежемесячно. Применяя передовые достижения науки о данных и машинное обучение для обработки данных Oracle в масштабе web и собственных данных организации, новые адаптивные интеллектуальные приложения могут реагировать, обучаться и адаптироваться в режиме реального времени на основе исторических и динамических данных клиентов.

«Искусственный интеллект и приложения с поддержкой ИИ имеют солидные рыночные перспективы, - сказал Дэвид Шубмель (David Schubmehl), директор IDC по исследованиям когнитивных систем и систем искусственного интеллекта. - Мы полагаем, этот сегмент будет быстро расти как в корпоративном, так и в коммерческом секторе, учитывая то, насколько организации стремятся внедрять функции прогнозирования и регламентирования в свои портфолио приложений, чтобы предоставлять клиентам более «умные» программные решения. Успех этих приложений во многом зависит от качества и количества перерабатываемых данных, от чего, в свою очередь, зависит конечная рекомендация, действие или результат. Поставщики, работающие на прочном фундаменте (т.е. на собственных данных и данных третьих сторон) и использующие их в машинном обучении, имеют на рынке явное преимущество, т.к. они обеспечивают клиентов мощными адресными решениями на базе ИИ».