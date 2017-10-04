Компания выпускника МИЭТа выиграла главный приз соревнования IoT-стартапов Project Kairos Asia

Marvelmind Robotics впервые для компании из России приняла участие и выиграла главный приз соревнования стартапов Project Kairos Asia, проходящего в рамках крупнейшего отраслевого форума IoT World Asia.

Marvelmind Robotics выиграла приз Innovation of Things Awards за разработку локализованной системы определения координат движущихся устройств, работающую в в 100-1000 раз точнее, чем GPS/GLONASS и определяющую положение движущегося объекта с точностью до 2 см. Призом стала возможность размещения бесплатного стенда на выставке стартапов в следующем году.

В соревновании Project Kairos Asia в основном участвовали компании из азиатско-тихоокеанского региона (Сингапур, Япония, Тайланд), но были и стартапы из Европы.

Судьи на соревновании – представители венчурных фондов и индустрии интернета вещей (вендоры оборудования, телекоммуникационные компании, консалтинговые организации).

Помимо участия в конкурсе, за два дня мероприятия команда Marvelmind Robotics пообщалась с более чем 150 потенциальными партнерами, и по результатам запустят несколько пилотных проектов.

Участие Marvelmind Robotics в соревновании стартапов проходило в рамках запущенного Агентством инноваций Москвы проекта Stanislavsky Ventures для расширения присутствия и повышения узнаваемости амбициозных московских инновационных компаний на мировом венчурном рынке.

В работе форума IoT World Asia принял участие еще одна команда из проекта Stanislavsky Ventures - компания Deepsystems, работающая в области искусственного интеллекта.