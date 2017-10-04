IBM представила мейнфрейм IBM LinuxONE Emperor II
IBM представила мейнфрейм IBM LinuxONE Emperor II, новое поколение линейки корпоративных систем, работающих исключительно под управлением операционных систем семейства Linux. Платформа предоставляет заказчикам высокий уровень безопасности и конфиденциальности информации в условиях непредсказуемого роста объемов данных и транзакций.
Ключевым элементом системы LinuxONE Emperor II стала эксклюзивная технология IBM Secure Service Container. Она представляет собой значительный прорыв в области защиты конфиденциальных данных и систем информационной безопасности. В прошлом году более 4 млрд записей данных были потеряны или украдены. По сравнению с 2015 годом этот показатель увеличился почти в семь раз. Из более чем 9 млрд записей, украденных за последние 5 лет, только 4% были зашифрованы или защищены секретным кодом. Большая часть этих данных была доступна и уязвима для хакерских атак.
IBM Secure Service Container впервые позволит защитить данные на системном уровне как от внутренних угроз, например, от пользователей с привилегированным доступом или хакеров, завладевших учетными записями, так и от внешних атак. Более того, чтобы воспользоваться такими передовыми функциями безопасности, разработчикам программного обеспечения не нужно включать проприетарные фрагменты в свой код. Все, что требуется, – это разместить приложение в контейнере Docker, чтобы подготовить его к развертыванию в Secure Service Container. При этом управление приложением происходит с помощью инструментов Docker и Kubernetes, которые для удобства также включены в пакет.
Технология LinuxONE, представленная в 2015 году, стала частью IBM Cloud и основой для первого блокчейн-решения IBM. С ее помощью компания Everledger смогла трансформировать алмазную промышленность. Кроме того, The Plastic Bank применяет эту технологию для очистки вод мирового океана от пластика. Так, в рамках сотрудничества с IBM и системным интегратором Cognition Foundry компания выявляет эффективные способы переработки пластика, предотвращая его попадание в океан и поставляя его корпорациям для использования в новых продуктах.
«LinuxONE позволяет нам как поставщику услуг в один миг создать комплексную ИТ-инфраструктуру, которая обеспечит поддержку миллионов пользователей для таких заказчиков, как The Plastic Bank, – сказал Рон Арджент, генеральный директор Cognition Foundry. – LinuxONE также предлагает непревзойденный уровень безопасности. Существование отдельных пользовательских сред на сервере значительно уменьшает риск взлома конфиденциальных данных, в отличие от типовых предложений, где есть вероятность присутствия вредоносного ПО в среде хранения информации».
«Нам было крайне важно с самого начала получить универсальное решение, которое не только отвечало бы текущим потребностям наших клиентов, но и было актуально через 20 лет. Мы не можем позволить себе каждый раз после незначительного роста останавливаться и перестраивать нашу ИТ-среду, чтобы обеспечить поддержку постоянно растущему количеству пользователей, – сказал Шон Франксон, сооснователь и директор по стратегическим вопросам The Plastic Bank. – Решающим фактором стало то, что LinuxONE предоставляет нам возможность масштабироваться и отвечать потребностям заказчиков без снижения активности и потери динамики развития».
Платформа LinuxONE Emperor II является передовой корпоративной платформой Linux. Она оснащена самым быстрым в отрасли микропроцессором и имеет уникальную архитектуру ввода-вывода (I/O) предусматривающую возможность использования до 640 ядер, специально предназначенных для обработки ввода-вывода. Вертикальная масштабируемость, реализация подхода совместного использования ресурсов в дизайне системы, позволяют LinuxONE Emperor II масштабировать отдельный экземпляр MongoDB до 17 ТБ в одной системе, в 2,4 раза увеличить производительность и в 2,3 раза уменьшить время отклика. Это происходит за счет бóльшего объема памяти у LinuxONE Emperor II, по сравнению с предыдущей моделью – LinuxONE Emperor. Приложения получают более быстрый и безопасный доступ к информации, а также возможность увеличения масштаба при одновременном уменьшении сложности.
Также до 2,6 раз повысить производительность Java, по сравнению с архитектурой x86, а также использовать интегрированное аппаратное решение для выполнения процесса «сборки мусора» Java в фоновом режиме. Это позволяет критически важным рабочим нагрузкам, использующим Java и требующим постоянной обработки с высокой пропускной способностью и низким временем задержки, минимизировать вероятность непредвиденных задержек в проведении транзакций из-за необходимости выполнения этой обязательной для Java процедуры [4].
Обеспечить инфраструктуру, сертифицированную для использования в Docker EE с централизованным управлением и масштабированием, которое было протестировано на 2 млн контейнерах Docker. С ее помощью разработчики смогут создавать высокопроизводительные приложения, имплементируя архитектуру микросервисов, которая не будет иметь ограничений по времени отклика или масштабируемости.