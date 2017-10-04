IBM представила мейнфрейм IBM LinuxONE Emperor II, новое поколение линейки корпоративных систем, работающих исключительно под управлением операционных систем семейства Linux. Платформа предоставляет заказчикам высокий уровень безопасности и конфиденциальности информации в условиях непредсказуемого роста объемов данных и транзакций.

Ключевым элементом системы LinuxONE Emperor II стала эксклюзивная технология IBM Secure Service Container. Она представляет собой значительный прорыв в области защиты конфиденциальных данных и систем информационной безопасности. В прошлом году более 4 млрд записей данных были потеряны или украдены. По сравнению с 2015 годом этот показатель увеличился почти в семь раз. Из более чем 9 млрд записей, украденных за последние 5 лет, только 4% были зашифрованы или защищены секретным кодом. Большая часть этих данных была доступна и уязвима для хакерских атак.

IBM Secure Service Container впервые позволит защитить данные на системном уровне как от внутренних угроз, например, от пользователей с привилегированным доступом или хакеров, завладевших учетными записями, так и от внешних атак. Более того, чтобы воспользоваться такими передовыми функциями безопасности, разработчикам программного обеспечения не нужно включать проприетарные фрагменты в свой код. Все, что требуется, – это разместить приложение в контейнере Docker, чтобы подготовить его к развертыванию в Secure Service Container. При этом управление приложением происходит с помощью инструментов Docker и Kubernetes, которые для удобства также включены в пакет.

Технология LinuxONE, представленная в 2015 году, стала частью IBM Cloud и основой для первого блокчейн-решения IBM. С ее помощью компания Everledger смогла трансформировать алмазную промышленность. Кроме того, The Plastic Bank применяет эту технологию для очистки вод мирового океана от пластика. Так, в рамках сотрудничества с IBM и системным интегратором Cognition Foundry компания выявляет эффективные способы переработки пластика, предотвращая его попадание в океан и поставляя его корпорациям для использования в новых продуктах.

«LinuxONE позволяет нам как поставщику услуг в один миг создать комплексную ИТ-инфраструктуру, которая обеспечит поддержку миллионов пользователей для таких заказчиков, как The Plastic Bank, – сказал Рон Арджент, генеральный директор Cognition Foundry. – LinuxONE также предлагает непревзойденный уровень безопасности. Существование отдельных пользовательских сред на сервере значительно уменьшает риск взлома конфиденциальных данных, в отличие от типовых предложений, где есть вероятность присутствия вредоносного ПО в среде хранения информации».

«Нам было крайне важно с самого начала получить универсальное решение, которое не только отвечало бы текущим потребностям наших клиентов, но и было актуально через 20 лет. Мы не можем позволить себе каждый раз после незначительного роста останавливаться и перестраивать нашу ИТ-среду, чтобы обеспечить поддержку постоянно растущему количеству пользователей, – сказал Шон Франксон, сооснователь и директор по стратегическим вопросам The Plastic Bank. – Решающим фактором стало то, что LinuxONE предоставляет нам возможность масштабироваться и отвечать потребностям заказчиков без снижения активности и потери динамики развития».

Платформа LinuxONE Emperor II является передовой корпоративной платформой Linux. Она оснащена самым быстрым в отрасли микропроцессором и имеет уникальную архитектуру ввода-вывода (I/O) предусматривающую возможность использования до 640 ядер, специально предназначенных для обработки ввода-вывода. Вертикальная масштабируемость, реализация подхода совместного использования ресурсов в дизайне системы, позволяют LinuxONE Emperor II масштабировать отдельный экземпляр MongoDB до 17 ТБ в одной системе, в 2,4 раза увеличить производительность и в 2,3 раза уменьшить время отклика. Это происходит за счет бóльшего объема памяти у LinuxONE Emperor II, по сравнению с предыдущей моделью – LinuxONE Emperor. Приложения получают более быстрый и безопасный доступ к информации, а также возможность увеличения масштаба при одновременном уменьшении сложности.

Также до 2,6 раз повысить производительность Java, по сравнению с архитектурой x86, а также использовать интегрированное аппаратное решение для выполнения процесса «сборки мусора» Java в фоновом режиме. Это позволяет критически важным рабочим нагрузкам, использующим Java и требующим постоянной обработки с высокой пропускной способностью и низким временем задержки, минимизировать вероятность непредвиденных задержек в проведении транзакций из-за необходимости выполнения этой обязательной для Java процедуры [4].

Обеспечить инфраструктуру, сертифицированную для использования в Docker EE с централизованным управлением и масштабированием, которое было протестировано на 2 млн контейнерах Docker. С ее помощью разработчики смогут создавать высокопроизводительные приложения, имплементируя архитектуру микросервисов, которая не будет иметь ограничений по времени отклика или масштабируемости.