Gemalto и Ledger создают безопасную инфраструктуру для деятельности на базе криптовалюты

Gemalto и Ledger объявили о своем партнерстве в сфере технологий для предоставления инфраструктуры безопасности с гарантированной надежностью для приложений, касающихся крипторесурсов.

Объединенный подход компаний Gemalto и Ledger к решению проблемы включает интеграцию уникальной операционной системы компании Ledger, основанной на распределенном реестре Blockchain Open Ledger Operating System (BOLOS), в разработанный компанией Gemalto аппаратный модуль безопасности SafeNet Hardware Security Module (HSM). Цель такого подхода — предоставить безопасную среду деятельности для финансовых учреждений, рассчитывающих на использование криптовалюты в своих трансакциях. Это решение обеспечивает возможность использования различных вариантов, например запуск на рынок товаров, подходящих для инвестирования в криптовалютах, или безопасное хранение криптовалюты.

За последние несколько лет на рынке отмечен значительный рост использования криптовалют, что сейчас представлено рыночной капитализацией в объеме $137 млрд и сопоставимо с $7,8 трлн для золота или $83,8 трлн для глобального рынка ценных бумаг. Кроме того, многие крупные банки и хедж-фонды объявили о планах развития и внедрения вариантов использования блокчейн как для внутренних, так и для внешних целей.

Эрик Ларчевек (Eric Larchevêque), генеральный директор компании Ledger, отметил: «В то время как рыночная ценность решений на основе блокчейна растет, увеличивается потребность в продуктах безопасности банковского уровня, если финансовые учреждения ищут профильные, сертифицированные решения. Мы планируем использовать SafeNet HSM в качестве инструмента воздействия, чтобы предоставить нашим клиентам в финансовой сфере уникальную, безопасную линию продуктов, приспособленную для их потребностей».

Тодд Мур (Todd Moore), старший вице-президент отдела продуктов шифрования в компании Gemalto, сказал: «С надлежащей безопасностью для защиты связи, устройств и пользователей, технология блокчейн может предложить надежную платформу сторонам, которые не имеют существующих взаимоотношений, для эффективного и открытого ведения бизнеса. Помимо рынка финансовых услуг, мы с компанией Ledger также работаем над внедрением системы BOLOS в элемент безопасности любого устройства и обеспечением гарантированной безопасности на рынках, например, приложений в области разумной энергетики, домашней автоматизации или портативных электронных устройств».

Клиенты могут персонализировать политики цифровых подписей на своих счетах, повышая требования безопасности для идентификации пользователя таких трансакций. Решение также создает возможность использования разумных контрактов на основе технологии блокчейн. Такие контракты с цифровыми подписями можно самостоятельно вводить в действие и обеспечивать их выполнение. По сравнению с традиционными трансакциями, осуществляемыми через брокера, безопасное приложение блокчейн для торговли с использованием криптовалюты упрощает портфолио финансовой организации и процесс менеджмента контракта путем снижения стоимости и экономии времени.

Кроме того, блокчейн является идеальной моделью для разрешения сомнений относительно универсальности широкого принятия технологии интернета вещей (Internet of Things, IoT). Выполняемый устройствами IoT огромный объем обмена информацией и данными путем корреспонденции требует трансакций, которые имеют место в определенных пределах, и эту проблему решает технология блокчейн. Объединение испытанной технологии безопасности с децентрализованной системой для сетей IoT предлагает эффективность, конфиденциальность пользователя, идентификацию личности пользователя и трансакции, а также безопасное внесетевое хранение данных для предотвращения хищений или несанкционированного доступа к данным.