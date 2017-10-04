«Элар» провела оцифровку для Всемирного фестиваля молодежи и студентов

«Элар» объявила о завершении оцифровки документов и предметов в рамках проекта «Народный музей Фестиваля», приуроченного к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов (ВФМС), который пройдет в Москве и Сочи 14-22 октября 2017 года.

Проект «Народный музей Фестиваля» - это серия акций и экспозиций, в ходе которых его организаторы, фонд «Росконгресс» и Музей Москвы, представят коллекционное наследие фестивалей молодежи и студентов 1957 и 1985 гг.

«Марки, значки, статуэтки, открытки, спичечные этикетки, памятные фотографии, костюмы и многое другое, что хранят музеи, коллекционеры, а также обычные люди в семейных архивах, стали основой для проекта «Народный музей Фестиваля», - сказала специалист отдела по работе с инфопартнерами проекта ВФМС Майя Косых. - Проект позволит участникам и гостям события, жителям, гостям Москвы и Сочи познакомиться с наследием московских фестивалей и движением в целом. В октябре 2017 года экспозиция Народного музея отправится в Сочи, где предстанет в виде мультимедийной выставки «История фестивального движения. Лица фестиваля».

Именно для проведения высокотехнологичной экспозиции специалисты корпорации ЭЛАР оцифровали на планетарных сканерах работы художника С.Б. Отрощенко и фотографии В. А. Веберга.

«В 1957 году Вильберту Веберу, учителю физкультуры, было 26 лет. Он занимался спортом, ходил в туристические походы, а его главным увлечением была фотография. И сегодня, в свои 86 лет, Вильберт Арвидович помнит названия всех своих фотоаппаратов – от «Комсомольца» и «Фотокора» до современных цифровых камер. Он приезжал в фестивальную столицу, фотографировал много, печатал в нескольких экземплярах. А потом дарил участникам тех делегаций, кого ранее сфотографировал», - рассказала представитель ВФМС.

Более тридцати объектов специалисты ЭЛАР отсняли в 3D-формате. «Трехмерный цифровой вид приобрел, например, спортивный костюм участницы фестиваля 1957 года Клавдии Тихомировой, в котором она выступала на церемонии открытия и закрытия в Лужниках от общества Трудовые резервы. Это костюм трансформер, который из голубого «превращается» в розовый», - сказала Майя Косых.

Также была проведена фотосъемка более 200 экспонатов - значков, открыток, вымпелов, билетов на мероприятия, лотерейных билетов, плакатов.

«Мы работаем над оцифровкой музейных объектов уже четверть века, и применяем все технологические решения, которые в настоящее время существуют, чтобы создавать электронные копии высокого качества, - сказал заместитель руководителя департамента по работе с музеями корпорации «Элар» Евгений Мокеев. – Проект фонда «Росконгресс» и Музея Москвы – это прекрасная возможность использовать высокие технологии для сохранения и представления предметов, которые из категории бытовых и семейных стали достоянием культуры».