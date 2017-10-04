Бывший топ-менеджер LG переходит на работу в TmaxSoft

TmaxSoft объявила о назначении Джона Юня (John Yun) на пост директора по технологиям. Юнь будет руководить технологическим развитием TmaxSoft: разработками компании в глобальном масштабе, включая управление разработкой новых продуктов, развитием перспективных технологий и инноваций.

Юнь пришел в TmaxSoft из корпорации LG Electronics, где он занимал должность вице-президента по направлению B2B Business Development. До этого он занимал посты в других известных технологических компаниях, включая Accenture, Oracle и PeopleSoft, что позволило ему существенно расширить свою технологическую компетенцию, начиная от виртуальной реальности и до облачных сервисов.

«Мы рады, что Джон приносит в нашу компанию свою экспертизу, накопленную за многие годы участия в разработках новых технологий и проектах по развитию бизнеса, - сказал доктор Дэён Парк (Daeyeon Park), основатель TmaxSoft. - Его обширный опыт будет существенно способствовать нашим клиентам в решении проблем, с которыми сегодня сталкиваются предприятия по всему миру при модернизации своей инфраструктуры обработки и хранения данных».

«Главной задачей Джона будет руководство технологическим подразделением компании, оказывающим поддержку продуктов TmaxSoft по всему миру, - отметил Джошуа Юлиш (Joshua Yulish), президент и исполнительный директор северо-американского отделения TmaxSoft . - Мы доверили ему очень важную работу и уверены, что он успешно справится со своими новыми обязанностями».

Юнь получил диплома бакалавра по Прикладной математике со специализацией Computer Science в Университет Калифорнии (Беркли) и диплом магистра со специализацией Business Administration and Project Management Бостонского университета.

Юнь будет попеременно работать в офисах TmaxSoft в Чикаго и Корее, а также при необходимости выезжать к заказчикам.