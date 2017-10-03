Smart Engines представила мобильную технологию распознавания автомобильных номеров

Smart Engines представила технологию Smart PlateReader для распознавания автомобильных номеров для мобильных платформ. С ее помощью в iOS/Android приложениях можно «на лету» распознавать номера, находящихся в объективе камеры автомобилей.

Smart PlateReader относится к классу решений ANPR (Automatic number plate recognition) и позволяет распознавать в видеопотоке номера на движущихся и припаркованных автомобилях в режиме реального времени. Область применения Smart PlateReader включает страховые компании, социальные и государственные сервисы фиксации нарушений правил парковки и других ПДД, организации каршеринга и др.

Для того, чтобы распознать номер автомобиля, пользователю не нужно «прицеливаться», задавать область для распознавания или показывать номер под определенным углом. Smart PlateReader позволяет находить и распознавать один или несколько номеров автомобилей на изображениях, на которых размеры всех символов имеют высоту хотя бы 10 пикселей.

Высокую скорость и качество распознавания в Smart PlateReader обеспечивают используемые «сверхбыстрые» нейронные сети. Глубокая алгоритмическая оптимизация под мобильные платформы позволяет выполнять все вычисления на смартфоне или планшете в режиме реального времени. Smart PlateReader использует только оперативную память устройства, не создает копий и не передает данные на обработку через интернет в «облако» или на выделенный внешний сервер.

Процесс распознавания реализован в видеопотоке. При этом минимальное поддерживаемое разрешение камеры составляет 640*480 пикселей. Smart PlateReader обрабатывает последовательность изображений видеоряда и осуществляет межкадровую интеграцию результатов распознавания отдельных кадров. Когда система уверена в результате, процесс распознавания автоматически останавливается.

«Главным требованием при разработке Smart PlateReader мы считали возможность быстро распознать номер автомобиля на видео тогда, когда человек может его прочитать. При этом возможности решения должны быть одинаково доступны вне зависимости от производительности мобильного устройства пользователя и используемой в нем камеры», — сказал Владимир Арлазаров, генеральный директор Smart Engines.

Smart PlateReader умеет находить и распознавать автомобильные номера в случаях, когда номер на видео имеет неравномерный фон, вызванный загрязнением, бликами или рисунками. Распознавать номера можно в сумерках, ночное время и сложных погодных условиях (дождь, снег). Система устойчива к проективным искажениям, угол наклона наблюдаемого номера по отношению к направлению съемки может достигать 75 градусов.

Время распознавания от начала показа автомобильного номера до получения результата составляет 1-2 секунды даже на бюджетных мобильных устройствах с невысокой производительностью. На iPhone 6 для распознавания 1 кадра требуется менее 50 мс.

В настоящее время Smart PlateReader поддерживает распознавание российских автомобильных номеров и доступен в виде SDK с примерами интеграции для iOS и Android.