SAP представила пакет SAP Hybris Commerce для индустрии финансовых услуг

SAP SE объявила о выпуске нового акселератора (преднастроенного пакета) решения SAP Hybris Commerce для индустрии финансовых услуг. Он поможет банкам и страховым компаниям предлагать потребителям лучший клиентский опыт, в частности, при открытии счетов, подаче заявок на кредит, при покупке страховок и оказании иных услуг. Причём это можно сделать не только лично, но и онлайн или с помощью мобильного устройства.

«Цифровые технологии кардинально изменили сферу финансовых услуг», — сказал Маттиас Гёлер, старший вице-президент SAP Hybris и руководитель направления индустриальных решений. — Отрасль изменилась: раньше клиенты лично общались с компаниями и получали от них рекомендации, сегодня же большинство покупок происходит в интернете, при этом покупатели ищут самые недорогие предложения. Чтобы заинтересовать таких потребителей, банкам и страховым компаниям нужно разговаривать с ними на одном языке. С обновленным решением компании получат актуальные инструменты, необходимые для качественного обслуживания клиентов. Это повысит их лояльность и позволит банку выстроить доверительные отношения с помощью пакетных предложений и перекрестных продаж».

Партнером SAP в разработке обновленного решения выступило совместное предприятие компаний msg global solutions ag, интегратора продуктов и решений для финансового обслуживания, и NETCONOMY, эксперта в электронной коммерции — msgNETCONOMY. Совместная компания занимается внедрением решений SAP Hybris. Гибкая система данных позволяет оптимально настроить клиентские процессы, что, в свою очередь, повысит качество сервиса и прибыль от вложений.

«Акселератор для сферы финансовых услуг предлагает компаниям инструменты, позволяющие создать такой опыт, который потребители привыкли получать, делая обычные покупки в магазине, - отметил генеральный директор msg global solutions Петер Умшайд. - Например, благодаря функциям самообслуживания и совместной работы, покупатели могут своевременно получать ответы на свои запросы».

Обновленное решение включает в себя заранее настроенные электронные витрины, которые в режиме реального времени адаптируются под клиента на основании его предпочтений и истории покупок. Помимо этого, оно оптимизирует работу финансовых организаций и оснащено лучшими в своем роде функциями SAP Hybris Commerce, в том числе возможностью объединять данные из разрозненных систем и легко интегрироваться с SAP и другими платформами.

Новая версия решения для сферы финансовых услуг включает следующие обновления. Совместный просмотр: работник банка или страховой компании видит на экране ровно ту же информацию, что и клиент, и помогает ему доводить онлайн-операции до конца, как будто работает с ним лично. Таким образом снижается количество недозаполненных заявок и растет удовлетворенность клиентов. Сравнение продуктов: удобное расположение товаров и услуг на сайте упрощает для клиента процесс сравнения предложений. Шаблоны заявок: даже если произошли изменения в нормативных требованиях или в характеристиках продукта, банки и страховые компании всегда смогут дать клиентам заполнить актуальную версию заявки на страховой полис или банковский продукт, потому что шаблоны заявок помогают своевременно их обновлять.