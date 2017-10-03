Представлена новая версия инструмента для управления проектами MindManager 2018

Corel представила новую версию программного обеспечения для составления интеллект-карт и визуализации информации MindManager 2018 для Windows.

Клиенты используют MindManager для того, чтобы превратить разрозненную информацию, такую как свои идеи, планы или проекты в гибкие и доступные визуальные интеллект-карты, которые позволяют им определить четкие стратегии и планы. Благодаря поддержке временных шкал, технологических цепочек, диаграмм Ганта и глубокой интеграции с популярными приложениями, MindManager предоставляет пользователям и командам мощные инструменты коммуникации, совместной и быстрой работы.

MindManager 2018 для Windows выводит эти возможности на новый уровень благодаря новым инструментам интеллектуального просмотра и фильтрации контента, автоматизации изменений данных в реальном времени и динамической передаче сложной информации. Предприятия любого размера могут взять на себя управление своими самыми ценными ресурсами - временем и работой - для получения лучших результатов. Последняя версия MindManager поставляется как в виде локальной версии для отдельных пользователей, также доступна версия Enterprise для команд любого размера - от малого бизнеса до крупных глобальных компаний.

«Потребность в решении, которое способствует более глубокому пониманию и согласованности между членами команды и между организациями, является более актуальной, чем когда-либо», - сказал Майкл Дейтч, вице-президент компании Corel по продуктам Mindjet.

Новые и улучшенные функции в MindManager 2018 для Windows. Мастер панели инструментов. С помощью нового инструмента условного форматирования вы можете активировать динамические изменения в форме, цвете и многом другом в соответствии с выбранными критериями и данными. Цифровой архитектор: бизнес-модели и стратегические планы, которые и выглядят прекрасно, и их легко воплощать.

Набор инструментов для разработки бизнес-стратегии: более четкое понимание взаимоотношений и пересечений благодаря новым диаграммам и настраиваемым матрицам, которые обеспечат более продуманное мышление, умные решения и улучшенные результаты. Издатель: делитесь картами с коллегами по электронной почте, размещайте их в социальных сетях или встраивайте на своих веб-сайтах или блогах. Интерактивный экспорт презентаций: управляйте как именно ваша аудитория просматривает карту с использованием последних разработок HTML5 в функциях экспорта интерактивных карт. Это не требует от пользователя никаких усилий и положительно отражается на презентации. Просмотр расписания: организовывайте список дел в лаконичном, удобном и всегда доступном календаре. Благодаря простой функции создания расписания с помощью перетаскивания мышью вы можете добавлять даты к задачам, которые создаете в процессе обсуждения или планирования, без каких-либо трудностей.

Обзор приоритетов: сведите к минимуму пропущенные сроки и убедитесь, что пользователи работают над правильной задачей в нужное время. Отмечайте иконками приоритета свои элементы и перегруппируйте их при внесении изменений приоритета. Интеллектуальный фильтр: просматривайте нужную вам информацию с помощью нового оригинального послойного представления, в котором наглядно отображаются выбранные элементы, при этом вся остальная интеллект-карта остается видимой на заднем фоне. Новая функциональность SmartFade выводит выбранную информацию на передний план. Заголовки ссылок: четкий и емкий текст гиперссылки отображает заголовок страницы назначения или формулировку, определяемую пользователем. Dropbox, Box, OneDrive, Google Drive, SharePoint — теперь можно хранить файлы MindManager в любом популярном «облачном» сервисе.

Gantt Pro: управляйте информацией о задачах, распределением ресурсов и взаимосвязями непосредственно в диаграммах Ганта – в более привлекательном и удобном интерфейсе. Интеграция с SharePoint: упрощенный интерфейс и система выполнения запросов, а также более мощная фильтрация дают вам больший контроль над обширными возможностями сервиса. Упрощенная установка администратором: установите выбранный язык с помощью единой программы установки.

«Компания Corel в восторге от того, что представила рынку, по нашему мнению, самую продвинутую версию MindManager на сегодняшний день. Благодаря обратной связи с нашими пользователями мы внедрили в новую версию уникальные возможности, которым нет аналогов в отрасли», - сказал Жерар Метрайе (Gérard Métrailler), вице-президент по глобальным продуктам в Corel.

MindManager 2018 для Windows доступна на русском, немецком, английском, французском, китайском и японском языках. Розничная цена на одиночные лицензии в России составляет $349, а стоимость обновления - $179 (без НДС).

Для предприятий любых размеров поставляется версия MindManager Enterprise (минимальное количество - 5 лицензий).