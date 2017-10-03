Онлайн-фоторедактор Canva теперь доступен на русском языке

Canva — интернет-ресурс для графического дизайна на основе редактируемых макетов, объявил о запуске бесплатного онлайн-фоторедактора на русском языке.

Онлайн-инструмент предоставляет все базовые возможности для быстрой обработки фотографий. Веб-инструмент не требует регистрации, не содержит рекламы и доступен как на стационарных браузерах, так и на мобильных.

Инструмент поддерживает 14 различных фильтров для мгновенного изменения фото, включая черно-белый фильтр, фильтры холодных (ретро, блюз и др.) и теплых тонов (розовый, летний и т.д.). Помимо фильтров, изменить яркость, контраст и интенсивность цвета можно отдельными настройками.

Другие функции фоторедактора Canva включают кадрирование в наиболее распространенных форматах (16:9, 4:3 и другие), отражение и разворот фото, а также быстрое изменение размера.

Отредактированную фотографию можно скачать в формате PNG, а также продолжить работу, войдя в сервис под личным аккаунтом. В полноценном веб-редакторе Canva, доступном после регистрации, отредактированное фото можно загрузить в свою библиотеку и использовать в тысячах шаблонов графики для создания презентаций, коллажей, листовок, постов для социальных сетей и других форматов. Загруженные снимки остаются в библиотеки пользователя и могут быть использованы в любое время в любом из выбранных макетов.