«Облакотека» запускает услугу «Виртуальный офис»

«Облакотека» объявила о запуске услуги «Виртуальный офис», представляющей универсальный набор инструментов для коллективной работы: корпоративную почту бизнес-уровня с возможностью групповой работы, корпоративный портал и онлайн-коммуникации с возможностью интеграции в любую корпоративную среду.

«Виртуальный офис» является аналогом Office 365 от Microsoft, соответствующим 152-ФЗ и 242-ФЗ.

«Виртуальный офис» ― универсальный инструмент бизнес-уровня для решения ваших повседневных задач ― функциональный аналог Office 365 на территории России, соответствующий законам о защите персональных данных 152-ФЗ и 242-ФЗ. Сервис позволяет отвечать на деловые письма, редактировать документы, общаться с коллегами и использовать онлайн-коммуникации для оперативного решения текущих задач не только в офисе, но и за его пределами в любое время и с любого устройства.

Услуга содержит специальный недорогой тариф Basic Exchange ― только электронная почта в домене организации с простым доступом POP/SMTP/Web без каких-либо дополнительных возможностей за минимальную цену.

В качестве специальной опции пользователю предоставляется привычный набор офисных программ Word, Excel, PowerPoint, Outlook с возможностью установки на 15 любых устройств или на терминальный рабочий стол, что позволяет безопасно и удобно использовать корпоративные документы и приложения удаленно с любого устройства. Услуга «Виртуальный офис» интегрируется в домен (AD) организации, что обеспечивает единую систему безопасности и контроля доступа.

Для партнеров «Облакотеки», профессионалов ИТ рынка, «Виртуальный офис» ― это сервис с понятным для широкого круга потребителей функционалом, которые по различным причинам не хотят или не могут использовать зарубежные сервисы. Продукт можно предлагать клиентам, внедрять в существующие коммуникационные среды компаний: в основе сервиса использованы такие знакомые и популярные продукты, как Exchange, Sharepoint, Skype 4 Business. Внедрение решений на основе «Виртуального офиса» Облакотеки будет приносить партнерам постоянный и существенный доход.

Максим Захаренко, генеральный директор «Облакотеки», отметил: ««Везде как на работе!» ― вот девиз, которым мы руководствовались при разработке сервиса «Виртуальный офис». На первый взгляд это звучит немного цинично, но на самом деле любой сотрудник компании получает существенную свободу, потому что может делать свое дело продуктивно в любое удобное для него время и из наиболее удобного места».