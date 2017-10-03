MCN Telecom представил новые тарифы, позволяющие экономить до 20% при годовом списании

MCN Telecom объявляет об осеннем снижении цен. Оператор связи уменьшил стоимость междугородних звонков на 30% и ежемесячную абонентскую плату за пользование городскими номерами на 20%. Купить второй и последующий многоканальный номер можно теперь на 40% дешевле – за 299 р.



В сентябре абонентам ведущего оператора связи стали доступны новые тарифные предложения с особыми условиями. В рамках тарифа «По меню» многоканальный городской номер можно купить за 299 руб. (прежняя цена - 499 руб) с ежемесячной абонентской платой 149 руб/мес при годовом списании денежных средств. Плата за этот же номер при помесячном списании составляет 199 руб/мес и при посуточном – 249 руб/мес. Денежные средства в данном случае списываются только при положительном балансе. Если на лицевом счете нет денег, абонент блокируется. Напомним, что первый многоканальный городской номер абонентам MCN Telecom, как и раньше, предоставляется бесплатно.

Тарифный план «Шведский стол» предполагает два варианта абонентского обслуживания. Первый – с подключением виртуальной АТС MCN Telecom. Второй – без подключения. Абонентская плата за использование номера с облачной АТС и с годовым списанием средств составляет 249 руб/мес (590 руб/мес – без подключения ВАТС), при помесячном списании – 299 руб/мес (899 руб/мес – без подключения ВАТС), при посуточном – 349 руб/мес (999 руб/мес – без подключения ВАТС).

С целью наращивания абонентской базы MCN Telecom снизил стоимость междугородних звонков на мобильные и стационарные номера РФ на 30%. Согласно данным оператора, более 80% звонков из офиса совершаются на мобильные номера. Стоимость звонка на мобильные РФ согласно действующему тарифному плану составляет 1,99 руб/мин. Прежде – 3,19 руб. Стоимость звонков на местные мобильные не изменилась – 1,57 руб/мин.

Однако изменилась величина абонентской платы за использование номеров в коде 495 – с 350 руб/мес до 199 руб/мес при помесячном списании. В коде 499 – с 250 руб. до 199 руб. также при помесячном списании. Услуга «Дополнительная канальность» теперь на 40% дешевле и стоит 59 руб/линия.

Обновленные тарифы доступны для абонентов в новом «Личном кабинете», где можно самостоятельно подключить и дополнительные опции, например, такие как «Маршрутизация по региону» и «Маршрутизация по цене». Как сообщалось ранее, в интерфейсе управления услугами оператора появилась также возможность устанавливать денежный лимит на каждого внутреннего абонента, подбирать и покупать номера во всех крупных регионах РФ.

Какие бесплатные возможности предлагает MCN Telecom? Звонки внутри корпоративной сети оператора являются бесплатными. Теперь клиенты MCN Telecom могут звонить друг другу без ограничений. Абонентская плата за сервис «Обратный звонок и чат» (Чатофон) в версии с логотипом оператора не взимается.

«Мы выбрали и успешно используем для продвижения наших продуктов бизнес-модель Freemium, при которой абонент получает минимум необходимых услуг без оплаты. Так, мы предлагаем бесплатное тестирование виртуальной АТС и тариф «Бесплатный старт», рассчитанный на трёх абонентов. Дополнительный функционал оплачивается отдельно согласно действующим тарифам. Таким образом, наши клиенты получают больше возможностей с меньшими затратами», - говорит генеральный директор MCN Telecom Александр Мельников.

