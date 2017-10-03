Mastercard запускает новый сервис безопасности для предупреждения фрод-атак и защиты карт

Mastercard объявила о запуске системы раннего оповещения – Early Detection System. Новый сервис предлагает банкам-эмитентам специальное решение, которое будет сообщать о повышенном риске противозаконного использования карт и счетов, данные которых могли быть скомпрометированы.

Ежедневно появляются новости о случаях кражи данных, и с каждым днем злоумышленники становятся все активнее. Только в прошлом месяце персональная информация 143 миллионов человек попала под угрозу похищения из-за одной утечки. При этом достаточно всего 9 минут, чтобы украденные данные, опубликованные в теневом сегменте интернета, были использованы в мошеннических целях. Учитывая, что не все скомпрометированные счета будут использованы злоумышленниками, и то, что в вопросах безопасности данных важна каждая секунда, Mastercard разработала систему раннего оповещения Early Detection System, чтобы финансовые учреждения могли оперативно принять меры и предотвратить более серьезные угрозы.

Используя опыт работы операционной сети Mastercard, системы прогнозирования, а также сочетание внутренних и внешних источников информации, сервис Early Detection System определяет, находится ли карта или счет под угрозой, и уведомляет об этом банк-эмитент, рассчитав степень риска. Эмитент, в свою очередь, использует эту информацию для определения мер, которые должны быть предприняты в данной ситуации: от более пристального мониторинга транзакций до перевыпуска карты.

«Знание – сила, и наш новый сервис позволит банкам действовать значительно быстрее и эффективнее, чтобы предотвратить потенциальное мошенничество еще до того, как оно произошло, – сказал Аджей Бхалла, президент по вопросам безопасности Mastercard. – Теперь банки-клиенты Mastercard могут проактивно бороться с несанкционированными действиями, связанными с хищением или взломом данных. Это поможет нашим партнерам сократить издержки и обеспечивать держателей карт высоким уровнем сервиса».

Сервис Early Detection System доступен банкам-эмитентам по всему миру и распознает все виды мошенничества в любом канале осуществления транзакций. Система отслеживает всю информацию, включая активную торговлю данными счетов, банковские карты, которые сканируются злоумышленниками для дальнейшего использования, а также те счета, которые находятся в зоне риска, но пока не попали под компрометацию данных. Такая система будет оповещать эмитентов об угрозах большему количеству счетов, чем традиционные решения, к тому же уведомляя о проблеме на 6-18 месяцев раньше.

На протяжении многих лет Mastercard инвестирует и развивает технологические инновации в различных областях, таких, как EMV, токенизация, физическая и поведенческая биометрия и искусственный интеллект – чтобы каждая транзакция была под защитой.