Клиенты «Точки» могут зарегистрироваться в бухгалтерии «Эльба» из интернет-банка

Банк для предпринимателей «Точка» объявил о добавлении в интернет-банк возможности зарегистрироваться в онлайн-бухгалтерии «Эльба» за один клик. Для этого клиенту «Точки» достаточно зайти в интернет-банк, в разделе сервисы выбрать «Эльбу» и начать регистрацию.

«Раньше клиенту нужно было написать в чат банка с просьбой настроить интеграцию с «Эльбой», ввести логин, номер счёта, с которым нужно интегрироваться, зайти в кабинет «Эльбы», там вручную вбить 20-значный номер счёта, БИК банка. Сейчас регистрация и интеграция проходят в фоновом режиме, данные подтягиваются автоматически”, – сказал руководитель направления развития электронного бизнеса «Точки» Сергей Гороховский.

После регистрации в меню интернет-банка появляется отдельный пункт, и клиент сможет в один клик переходить в аккаунт «Эльбы», не меняя окна и не вводя логины и пароли.

«Точка» интегрирована со всеми популярными бухгалтерскими сервисами. Это позволяет отправлять платежи, загружать выписки, формировать налоговые платежи и счета партнёрам в одном окне.