«Глобус-Телеком» испытал «Скит» на совместимость с платформой «Эльбрус»

«Глобус-Телеком» (дочерняя компания «Ростелекома») и «МЦСТ» провели испытания на совместимость и взаимодействие программно-аппаратного комплекса «СКИТ» и платформы современного отечественного микропроцессора «Эльбрус». Работы по тестированию завершены успешно.

Тестирование проводилось совместной группой специалистов «МЦСТ» и компании «Глобус-Телеком». Цель испытаний – проверка работоспособности российской системы мониторинга защищенных сетей электросвязи «СКИТ» на аппаратной платформе «Эльбрус».

Функциональные компоненты ИТ-системы прошли проверку на оборудовании компании «МЦСТ» по девяти позициям: точность измерения, объем и скорость обработки телеметрических данных, совместимость системы мониторинга на базе доверенной программно-аппаратной платформы с оборудованием связи.

Тестирование проводилось на корректность интерпретации событийной информации и обеспечение режима, близкого к реальному времени при решении задач оперативного анализа работоспособности узлов связи.

Также были успешно завершены испытания скорости реакции ИТ-системы на команды операторов и обеспечена своевременность формирования отчетов в различных форматах. С помощью специальных настроек специалисты добились скорости обработки телеметрии до 450 Мбит/с.

Испытания показали корректное взаимодействие автоматизированной системы «СКИТ» и вычислительного комплекса с процессором «Эльбрус-2С+». По заключению экспертной группы, программное обеспечение «СКИТ» будет совместимо с серверами «Эльбруса» следующих поколений: «Эльбрус-4С», «Эльбрус- 8С».

Разработки обеих компаний могут совместно использоваться для обеспечения процессов мониторинга, учета, поддержки эксплуатации сетей электросвязи и объектов критических информационных инфраструктур.

Отечественный продукт «СКИТ» сертифицирован в Минкомсвязи России, имеет сертификат ФСТЭК, подтверждающий его соответствие требованиям защиты от несанкционированного доступа к информации. Программный продукт зарегистрирован в Роспатенте и включен в «Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных».

Программное обеспечение предназначено для нужд государственных учреждений/организаций, спецпользователей, предприятий ОПК.