ФГИС ЦС запущена в промышленную эксплуатацию

«Барс Груп», дочерняя компания «Национального центра информатизации» госкорпорации «Ростех» объявила о запуске России в промышленную эксплуатацию после завершения пилотного периода Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС), разработанной по заказу Главгосэкспертизы.

Основная цель создания ФГИС ЦС - информационная поддержка определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств государственного бюджета и госкорпораций.

«Разработка и внедрение ФГИС ЦС – часть сложной, многоступенчатой работы, направленной на реформирование системы ценообразования в стране, - отметила первый заместитель начальника Главгосэкспертизы России по ценообразованию Ирина Лищенко. – Ее использование участниками строительного рынка позволит увеличить стабильность и повысить его конкурентоспособность, а также будет способствовать прозрачности и оптимизации стоимости строительства на всех стадиях инвестиционно-строительного проекта».

Система предназначена для обеспечения открытости деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных заказчиков, исполнителей госконтрактов в инвестиционно-строительной сфере. Уже за первый день эксплуатации системы количество уникальных посетителей системы превысило 1000 человек, число просмотров составило свыше 13 тыс.

ФГИС ЦС - одна из первых государственных информационных систем общего пользования, использующая самый надежный на данный момент криптографический протокол защиты информации TLS.

«Система – масштабное решение, построенное на открытых технологиях. Совместно с Минстроем России и Главгосэкспертизой России мы не просто автоматизировали ранее выстроенные процессы, а фактически с нуля создали инструмент мониторинга цен в строительной сфере», - сказал генеральный директор «Барс Груп» Тимур Ахмеров.

Пользователям системы доступны федеральный реестр сметных нормативов, укрупненные нормативы цен строительства, методики определения сметных цен строительных ресурсов, классификатор строительных ресурсов, а также перечень юридических лиц, обязанных предоставлять информацию в ФГИС ЦС.