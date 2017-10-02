Softline развернула частное облако для «Инфотелекома»

Softline предоставила облачную инфраструктуру компании «Инфотелеком», что позволило заказчику развивать ИТ в соответствии с растущими потребностями бизнеса без капитальных затрат.

«Инфотелеком» – инсорсинговая компания, которая обслуживает ИТ-активы и управляет ими в двадцати территориально распределенных юридических лицах. Специфика их деятельности предъявляет повышенные требования к производительности и отказоустойчивости ИТ-инфраструктуры. Чтобы обеспечить непрерывность бизнес-процессов и корректную работу корпоративных сервисов, потребовались дополнительные вычислительные мощности.

В качестве вариантов решения задачи заказчик рассматривал размещение оборудования в ЦОДе провайдера или переход в облачную инфраструктуру. Чтобы оптимизировать финансовые и временные затраты, компания «Инфотелеком» приняла решение воспользоваться облачной инфраструктурой. ИТ-партнером была выбрана Softline, обладающая богатой экспертизой в сфере облачного хостинга: в пуле клиентов компании – сотни потребителей облачных услуг из различных отраслей.

Специалисты Softline предложили заказчику создать частное облако в дата-центре уровня Tier III на базе VMware с параметрами, соответствующими нуждам компании. В результате «Инфотелеком» получила масштабируемую отказоустойчивую инфраструктуру в облаке, где разместила корпоративные сервисы обслуживаемых юридических лиц. Согласно условиям SLA, заказчик получил зафиксированную производительность оборудования и скорость реакции технической поддержки 24х7.

«Мы предоставили компании «Инфотелеком» гибкую и легко управляемую инфраструктуру в частном облаке. Теперь заказчик может использовать дополнительные серверные мощности и при этом не нести капитальных затрат на покупку оборудования, виртуализацию и техподдержку», – отметил Дмитрий Кравченко, региональный руководитель направления облачных услуг компании Softline.

«Softline выделила ресурсы, необходимые для решения стоявшей перед нами задачи. Качество проведенных работ и экспертиза специалистов Softline свидетельствуют о том, что мы сделали верный выбор ИТ-партнера. В наших дальнейших планах увеличение потребляемых мощностей по мере роста бизнеса», – сказал Ибрагим Решидов, генеральный директор «Инфотелекома».