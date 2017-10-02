Правоохранительные органы конфисковали 1700 контрафактных картриджей

HP Inc. совместно с российскими правоохранительными органами пресекли несколько поставок крупных партий контрафактных картриджей для корпоративных клиентов в Москве и Санкт-Петербурге.

С января по июль 2017 г. представители российских правоохранительных органов и эксперты HP по противодействию контрафактной продукции и мошенничеству занимались расследованием трех эпизодов распространения поддельных расходных материалов в области печати. Это были оптовые закупки и крупные тендеры для корпоративных клиентов в Санкт-Петербурге и Москве.

После того, как эксперты HP в ходе проверок, которые компания проводит безвозмездно, выявили поддельную продукцию, она была изъята правоохранительными органами. Всего конфисковано около 1700 картриджей. HP выражает признательность представителям российских органов власти за поддержку и сотрудничество.

Изготовление и сбыт контрафактной продукции – это преступление. Кроме того, для клиентов использование подделок может повлечь множество проблем, связанных со снижением эффективности и надежности работы оборудования. Если принтер выйдет из строя из-за использования контрафактных чернил или тонера, пользователь не сможет воспользоваться гарантией производителя, которая станет недействительной.

В отличие от контрафакта оригинальная продукция HP производится в строгом соответствии с корпоративными стандартами качества и надежности, которые опираются на результаты многолетних исследований и испытаний. Оригинальные расходные материалы для лазерных и струйных принтеров HP отличаются от подделок превосходным качеством отпечатка и стабильностью в работе.

В целом за последние пять лет в странах Европы, Ближнего Востока и Африки местными властями при содействии HP конфисковано около 12 млн единиц контрафактной продукции. Для защиты интересов партнеров специалисты HP провели свыше 4,5 тыс. аудитов и проверок, в ходе которых проверялись складские запасы расходных материалов у партнеров или подозрительные поставки продукции клиентам. HP гордится успешной реализацией программы по борьбе с контрафактной продукцией и мошенничеством. Мы продолжим активно работать над тем, чтобы защитить клиентов от потенциально опасной контрафактной продукции для принтеров.

В рамках указанной программы HP проводит активную информационную работу среди клиентов и партнеров. Компания тесно взаимодействует с национальными и международными правоохранительными органами, что позволяет регулярно выявлять предприятия, производящие контрафактные компоненты для принтеров HP, и пресекать их деятельность.