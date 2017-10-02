Nokia развивает ПО с открытым кодом для программно-определяемых сетей фиксированного доступа

Nokia объявила о расширении своего участия в работе Широкополосного форума, направленной на стимулирование инноваций в сетях фиксированного доступа с помощью новой инициативы Broadband Access Abstraction (BAA). Проект, возглавляемый Nokia, нацелен на ускоренное внедрение программно-определяемых сетей доступа. Для этого компания будет разрабатывать программное обеспечение с открытым кодом, объединяя усилия вендоров и операторов и согласовывая их с требованиям отрасли, чтобы удовлетворить нужды операторов во всех странах.

Цель проекта – найти вариант внедрения программного обеспечения на уровне open BAA, чтобы ликвидировать зависимость заказчиков от оборудования того или иного вендора и проприетарных программных функций с помощью стандартизированных интерфейсов и отделения программных решений от аппаратного уровня.

Nokia является первым вендором, который внес вклад в разработку открытых программных кодов для проекта BAA. Этот открытый код, написанный в полном соответствии со стандартными моделями данных BBF, поддерживает стандартные функции управления и облегчает эксплуатацию мультивендорских, мультитехнологичных сетей доступа. Он помогает операторам и вендорам сфокусироваться на создании инновационных облачных возможностей.

Проект был открыт в структуре BBF – некоммерческой отраслевой организации, сфокусированной на проектировании более интеллектуальных и быстрых широкополосных сетей – в рамках программы Open Broadband (OB). Он использует богатый опыт в области определения сетевых архитектур, отвечающих широкому кругу операторских нужд и требований. Работа над спецификациями и программными кодами в рамках одной организации ускорит обратную связь и облегчит процессы разработки и тестирования.

Робин Мерш (Robin Mersh), главный исполнительный директор Широкополосного форума, отметил: «Мы очень рады, что Nokia стала первым вендором, который внес вклад в создание ПО с открытым кодом в рамках инициативы Broadband Access Abstraction. Это поможет сократить сроки и упростить процессы, направленные на достижение совместимости. Кроме того, операторы смогут создать типовой шаблон облачной инфраструктуры для центрального офиса. Объединив открытые коды с отраслевыми спецификациями, Широкополосный форум сможет эффективно сотрудничать с сообществом open source, что облегчит процессы разработки и тестирования».

Федерико Гюйен (Federico Guillén), президент подразделения фиксированных сетей Nokia, сказал: «Программное обеспечение с открытым кодом – это мощный инструмент, способный повысить эффективность всей нашей отрасли. Однако самая большая сложность состоит в том, что кто-то должен сделать первый шаг. Вместе с BBF Nokia создает гибкую среду сотрудничества, в которой будет разрабатываться программное обеспечение для многократного использования операторами сетей фиксированного доступа во всем мире. Открывая и стандартизируя самую общую часть сетевого программного обеспечения, мы избавляемся от необходимости каждый раз писать его заново для каждой новой технологии, каждого вендора и каждого сетевого узла. Вместо этого мы можем сконцентрировать усилия на создании новых приложений и функций, позволяющих сетям работать быстрее, лучше и интеллектуальнее, например: в области конвергенции фиксированных и мобильных сетей; внедрения технологии fronthauling для сетей 5G в волоконно-оптической среде; автоматизации работы и строительства сетей с функциями самозалечивания и автоматической оптимизации».