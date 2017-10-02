«Мегафон», НРД и «Райффайзенбанк» осуществили первую сделку по размещению рублевых облигаций на блокчейне

«Мегафон» объявил о том, что стал первым российским эмитентом облигаций, расчеты по которым будут осуществляться по технологии блокчейн. Объем размещения составил 500 млн руб. Покупателем облигаций стал «Райффайзенбанк».

Уникальной для российского рынка сделка стала за счет применения технологии блокчейн. В рамках структуры сделки доступ к децентрализованной платформе получают эмитент, центральный депозитарий и инвестор.

Работа над прототипом платформы для проведения сделок с облигациями началась в первом квартале 2017 года. В рамках проекта была решена задача обеспечения конфиденциальности при работе с данными об остатках ценных бумаг, а также учтены особенности российского законодательства.

Система работает только с оцифрованными активами, делая процесс размещения, обращения и учёта облигаций максимально прозрачным и простым. Каждый участник сделки имеет возможность обмениваться документами в режиме онлайн, отслеживать статус проведения сделки. Использование криптографической защиты и верификации позволяет проводить все операции в электронном виде, что дает возможность экономить время, снижать затраты каждого из участников сделки, в режиме онлайн регистрировать/подписывать документы, избегать возможности ошибки при подписании документов.

Геворк Вермишян, финансовый директор «Мегафона», отметил: «Следом за выпуском биржевых облигаций по рекордно низкой ставке на прошлой неделе, мы первыми в стране и одними из первых в мире разместили коммерческие облигации с учетом прав на блокчейне. Сделка подчеркивает стремление «МегаФона» подтвердить лидерство в развитии цифровой экономики в России. Мы видим большой потенциал в архитектуре блокчейна, которая постепенно и уверенно становится новым стандартом обмена транзакционными данными и заменяет собой традиционные системы. Мы рады вместе с НРД и Райффайзенбанком делать первые шаги на пути цифровой трансформации рынка ценных бумаг. Хочу поблагодарить совместную команду проекта, которая успешно совершила этот прорыв».

«Эта знаковая сделка является первым и важным шагом в тестировании широкого спектра возможностей использования технологии блокчейн на российском рынке ценных бумаг», - сказал Андрей Попов, член правления, руководитель дирекции информационных технологий Райффайзенбанка. – Несмотря на активное развитие блокчейна, законодательная база в России в этом направлении только развивается. Успешное завершение данной сделки позволит нам сформировать новое правовое поле, в рамках которого в дальнейшем будут осуществляться все подобные проекты на рынке ценных бумаг в России».

«НРД одним из первых в России начал заниматься технологией блокчейн. Главным критерием перехода от стадии прототипирования к промышленной эксплуатации решения для нас является наличие интереса со стороны клиентов и партнеров. «Мегафон» и Райффайзенбанк продемонстрировали инновационный подход, оперативность и высокую технологичность в работе, что крайне важно при внедрении передовых практик», – сказал Эдди Астанин, председатель правления Национального расчетного депозитария.

Выпуск облигаций был одобрен Советом Директоров «Мегафона» 28 августа. 20 сентября НРД присвоил идентификационный номер выпуску, 22 декабря 2017 года он будет погашен.