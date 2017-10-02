Каталог отечественного металлообрабатывающего оборудования развернут в облаке

«ЭсДиАй Солюшен» и инновационный центр «Баррикады» завершили проект по созданию портальной версии электронного каталога отечественного металлообрабатывающего оборудования, производимого членами российской ассоциации «Станкоинструмент», на облачной платформе «Semantic MDM» в среде защищенной виртуализации «Горизонт-ВС».

Электронный каталог группирует выпускаемые в России модели оборудования по функциональному признаку, поставщикам и классификатору продукции ОКПД2. Он позволяет визуализировать текстовую и графическую информации, просматривать характеристики и паспортные данные оборудования, включая нормативно-техническую документацию, производить быстрый, фасетный, семантический и многокритериальный поиск по унифицированным характеристикам изделий, а также содержит контактную информацию заводов-изготовителей.

WEB-портал «Semantic MDM» разработан российской компанией «ЭсДиАй Солюшен» (проект ИЦ «Сколково») в трехзвенной архитектуре с использованием кроссплатформенного сервера приложений WildFly с открытым исходным кодом и СУБД PostgreSQL. Уникальность решения заключается в объектно-ориентированной модели мастер-данных, которая позволяет сначала унифицировать всю терминологию предметной области, а затем на основе единого глоссария создавать различные объекты классификации с произвольным набором характеристик – так моделируются каталоги промышленной продукции любой сложности. Объекты отдельных справочников в «Semantic MDM» объединяются связями различных типов, благодаря которым пользователь может перемещаться от одного объекта к другому в семантической сети мастер-данных.

Электронный каталог оборудования хранит максимально подробную информацию о характеристиках станков, востребованную непосредственно в производственных условиях при проектировании технологических процессов. Программный комплекс «Semantic MDM» обладает специализированным интерфейсом, адаптированным к работе с инженерными данными, и интегрирован с системами класса САПР.

Программно-аппаратный комплекс виртуализации и защиты виртуальных вычислений «Горизонт-ВС», разработанный «Инновационным центром «Баррикады», представляет собой платформу для создания доверенных отказоустойчивых облачных инфраструктур любого масштаба. Комплекс обеспечивает полный контроль над виртуальной инфраструктурой из слоя гипервизора – недостижимой для злоумышленников и вредоносного программного обеспечения области. В слое гипервизора сосредоточены средства мониторинга и защиты информации.

Комплекс «Горизонт-ВС» позволяет вывести ряд функций по обеспечению безопасности информации и администрированию за пределы виртуальной инфраструктуры и гарантировать корректное ее функционирование даже при наличии в ней уязвимостей. На базе платформы ПАК «Горизонт-ВС» возможно построение мощных антифрод-систем с гарантированным уровнем защищенности. Средствами этой платформы обеспечивается защита от внутреннего нарушителя и предоставляется возможность полного контроля со стороны служб информационной безопасности потребителя над функционирующими сервисами с использованием надежных средств аппаратной защиты.

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