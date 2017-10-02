HP представила новые решения для цифровой печати этикеток

HP Inc. в рамках выставки Labelexpo 2017 представила новый портфель решений для цифровой печати на любых тиражах упаковки. Это еще один значимый шаг в переходе от аналоговых процессов печати этикеток к цифровым, позволяющий типографиям выгодно расширять бизнес и осваивать новые рынки.

HP также объявила о выпуске HP Indigo GEM — революционного решения для цифровой печтати и отделки этикеток за один проход, которое уже доступно для предварительного заказа на Labelexpo. Данное решение, интегрированное с цифровой печатной машиной HP Indigo WS6800, обеспечивает возможность простой и эффективной печати со сложным дизайном.

Новые решения появились всего через 15 месяцев после масштабной презентации технологий на выставке drupa 2016. Благодаря новым возможностям заказчики уже получают такие преимущества, как точность и единообразие цветов, высокая производительность и расширенный спектр областей применения.

«Наша технология LEP, представленная на выставке drupa в прошлом году, является отраслевым прорывом. Сегодня она полностью доступна для заказчиков. Мы продолжаем разработку инновационных продуктов и внедряем самые мощные технологии цифровой печати этикеток, которые позволят типографиям удвоить объемы продаж в течение нескольких лет, — сказал Алон Бар-Шани (Alon Bar-Shany), генеральный менеджер подразделения HP Indigo в компании HP Inc. — С помощью этих решений типографии могут оптимизировать и модернизировать производство любых этикеток, независимо от их сложности, и успешно удовлетворять новые требования рынка».

На Labelexpo 2017 HP демонстрирует несколько новинок. В том числе цифровую печатную машину HP Indigo WS6800, интегрированную с HP Indigo GEM, а также модели HP Indigo 20000 с решением HP Indigo Pack Ready Lamination для оперативного производства гибких упаковочных материалов и HP Indigo 8000. OEM-партнеры HP в сфере систем специальной печати (Specialty Printing Systems — SPS) продемонстрируют решения на основе нового настольного принтера для печати этикеток SI-1300 и другие технологии.

Сочетание печатной машины HP Indigo WS6800 и устройства HP Indigo GEM — это полностью цифровое решение для печати и покрытия этикеток фольгой, трафаретным или тактильным лаком и создания других специальных эффектов. Все это происходит за один проход, с участием одного оператора и с использованием одного файла, без дополнительных инструментов. В HP Indigo GEM используются покрытия GEM Coat и GEM Clear, предлагаемые подразделением HP Indigo. Разработанное в сотрудничестве с компанией JetFX, устройство GEM появится в продаже весной 2018 года.

Pack Ready for Labels — новое решение для производства высокостойких этикеток, отвечающих самым строгим отраслевым стандартам, в том числе этикеток для бытовой химии и других химических продуктов. Оно включает в себя усовершенствованную систему праймирования Inline Priming Unit, доступную в качестве опции для цифровой печатной машины HP Indigo WS6800, а также расходные материалы, включая лак и праймер, которые будут продаваться компанией Michelman.

Новое устройство Inline Priming Unit расширяет возможности использования печатной машины и повышает удобство обслуживания.

Подразделение HP Indigo также объявило о выпуске новой краски HP Indigo ElectroInk Silver, которая уже проходит тестирование заказчиками. Новая формула позволяет создавать широкую гамму металлических оттенков, сочетая металлические эффекты с цифровыми возможностями в одном процессе печати. Эта краска расширяет область использования технологии HP Indigo и открывает новые возможности дизайна упаковки для типографий и брендов, помогая привлечь внимание к продукции на полках магазинов.

HP Indigo WS6800 вместе с HP Indigo GEM будет работать под управлением новой системы HP Production Pro for Indigo Labels and Packaging. Благодаря пятикратному повышению скорости обработки HP Production Pro обеспечивает более высокую производительность, масштабируемость и простоту для любых заданий печати, в том числе с большими объемами переменных данных.

HP Production Pro позволяет типографиям масштабировать бизнес и централизованно управлять парками печатных машин HP Indigo, одновременно подключая к ним инструменты автоматизации, такие как HP PrintOS, системы MIS и Esko Automation Engine QuickStart for Labels.

Также объявлено о том, что после успешных 10-летних отношений подразделение HP Indigo начинает расширенное сотрудничество с Esko. HP и Esko включили в HP Production Pro систему управления цветом Esko Color Engine и расширяют сотрудничество с целью продаж нового решения начального уровня Esko Automation Engine QuickStart for Labels, которое оптимизирует печать и предлагает типографиям простой и экономически эффективный способ повышения производительности.

На Labelexpo были представлены новые приложения и функции HP PrintOS для печати этикеток и упаковки, такие как PrintOS Jobs для мониторинга производственной среды и отслеживания заданий, PrintOS Site Flow для больших объемов малотиражной печати и создания персонализированных этикеток, PrintOS Box для обмена файлами с упрощенной процедурой получения и проверки содержимого файла печати и PrintOS Service Center — единая точка доступа ко всем сервисным инструментам.

Компания HP, с более 1500 цифровыми устройствами HP для печати этикеток и упаковки, установленными во всем мире, возглавляет процесс переоборудования отрасли. Недавнее приобретение модели HP Indigo 8000 компанией Belmark еще раз подтверждает стремление типографий перейти к полностью цифровому производству.