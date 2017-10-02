Ericsson представила VoLTE-функцию для использования одного мобильного номера на множестве гаджетов с SIM-картами

Ericsson представила новое решение Multi-SIM, обеспечивающее возможность использования одного телефонного номера для совершения звонков на разных независимых друг от друга персональных устройствах с SIM-картами. В настоящее время Multi-SIM для звонков разворачивается в сетях с поддержкой VoLTE более, чем 10 операторов.

Новые модели умных часов и носимых устройств, поддерживающие технологию VoLTE и подключающиеся к сети сотовой связи через вставленную в них обычную или программно-эмулируемую SIM-карту, можно использовать для приема и совершения голосовых вызовов без подключения к смартфону. Если в сети оператора обеспечена поддержка функции Multi-SIM, то пользователи могут звонить с носимых устройств даже когда рядом нет смартфона.

Умные часы и другие устройства, подключаемые к сотовой сети, удобны при занятиях спортом и физической активностью, а также при обычных прогулках и езде на автомобиле. Кроме того, они подходят легко теряющим телефоны маленьким детям и пожилым людям, которым необходим доступ к сотовой связи в экстренных ситуациях.

Решение Ericsson Multi-SIM позволяет использовать один и тот же номер на нескольких SIM-картах, в том числе на тех, которые уже вставлены в смартфоны в настоящее время. Операторы, в сетях которых развернуты решение Ericsson для VoLTE-сетей, могут подключить Multi-SIM в процессе апгрейда.

«Мы продолжаем создавать новые полезные услуги, работающие на базе технологии VoLTE. Решение Multi-SIM позволяет операторам повсеместно предоставлять качественные услуги передачи голоса на разных устройствах с использованием уже имеющегося у абонента номера телефона», - сказала глава подразделения по управлению коммуникационными услугами Ericsson Моника Зетзон (Monica Zethzon).

Компания Ericsson разработала комплексное сетевое решение Multi-SIM для звонков, работающее на базе технологии передачи голоса в сети LTE (VoLTE), основанной на IP Multimedia Subsystem (IMS). Кроме того, доступны услуги системной интеграции решений Multi-SIM для совершения звонков. Для операторов, использующих решения VoLTE /IMS компании Ericsson, это будет простым апгрейдом сети.

Новое решение верифицировано и встроено в популярные пользовательские устройства. В дальнейшем, по мере роста спроса, оно будет адаптировано для использования в большем числе устройств разных типов.