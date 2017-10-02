Банк «Русский Стандарт» и Planet Payment запустили сервис DСС при оплате покупок

Банк «Русский Стандарт» и международный поставщик платежных сервисов и мультивалютных решений Planet Payment запускают для клиентов банка по эквайрингу сервис по мгновенной конвертации валют при оплате покупок в торговых точках – Dynamic Currency Conversion (DСС). В рамках нового сервиса держателям карт иностранных банков предоставляется возможность оплаты покупки или услуги в своей национальной валюте. Финансовая технология запускается в партнерстве с Mastercard.

Партнеры банка по эквайрингу, работающие с большим потоком иностранцев (отели, рестораны, бутики сегмента luxury), смогут по достоинству оценить данное нововведение.

Сегодня это первое в России решение для мгновенной конвертации валют. При этом клиент иностранных банков – может выбрать сумму оплаты в валюте карты или в российских рублях прямо на экране POS-терминала. Сегодня новый сервис обрабатывает более 200 валют.

Возможность мгновенной конвертации валют от банка Русский Стандарт и Planet Payment позволяет партнерам банка по эквайрингу снизить затраты на обработку внешнеторговых операций в точках продаж и предоставить клиентам из других стран максимально комфортные условия оплаты покупки. При этом сама торговая точка продолжает получать прибыль и производить расчеты в российских рублях, без задержки при конвертации. Подключение к новому сервису для клиентов банка по эквайрингу бесплатное.

«Planet Payment рада сотрудничать с банком «Русский Стандарт» в реализации сервиса мгновенной конвертации валют в России, – отметил Джонатан Эллис, управляющий директор Planet Payment, курирующий регион EMEA. – Банк Русский Стандарт является одним из крупнейших эквайеров в стране, и мы не могли найти лучшего партнера для этого проекта. Мы считаем, что возможность производить оплату в своей валюте будет положительно воспринято и партнерами банка по эквайрингу, и, свою очередь, их международными клиентами».

«В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 мы предлагаем нашим клиентам по эквайрингу уникальное мультивалютное решение. Туристы, прибывающие в Россию, смогут платить картами иностранных банков с максимальным комфортом в любой удобной валюте. Я уверен, что сервис мгновенной конвертации валют позволит нашим партнерам получить необходимые инструменты для расширения спектра потребительских услуг и повышения их качества для международных клиентов», – сказал Эльдар Бикмаев, вице-президент холдинга «Русский Стандарт».