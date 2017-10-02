«АМДтехнологии» привезла в Россию технологию LSV для охлаждения ЦОД

«АМДтехнологии» заключила договор с голландской компанией LSVdatacenters BV, по которому она становится эксклюзивным дистрибьютором технологии Low Speed Ventilation в России. Эта инновационная технология применяется для охлаждения серверов в центрах обработки данных и позволяет существенно снизить энергозатраты ЦОДов.

Новая технология охлаждения ЦОД Low Speed Ventilation (LSV, низкоскоростное распределение воздушных потоков) разработана голландской компанией Boersema, которая построила решение на воздухоохладителях Alfa Laval, в частности, линейке Arctigo LSV. Результаты внедрения технологии LSV в ЦОД показывают, что применение низкоскоростной вентиляции в сочетании с адиабатическим охлаждением позволяет довести показатель PUE (Power Usage Effectiveness, отношение всей потребляемой ЦОДом энергии к мощности, потребляемой собственно ИТ-оборудованием) до коэффициента 1,07. Традиционные системы охлаждения дают PUE около 1.5.

Обычно оборудование ЦОД охлаждается шкафными или внутрирядными кондиционерами с ограниченной мощностью, расположенными в серверном помещении. Традиционная система охлаждения ЦОД высокоскоростными (более 2 м/с) потоками воздуха создаёт перепады давления в помещении, что является причиной возникновения «точек перегрева», где охлаждение отсутствует или малоэффективно («эффект Вентури»). Как правило, эта проблема решается созданием избыточного давления в воздухообрабатывающем блоке, что ведёт к росту потребления электроэнергии и усложнением процесса распределения воздушных потоков в обслуживаемом помещении.

Система Low Speed Ventilation позволяет избежать этой проблемы и существенно снизить энергопотребление. Для обеспечения низкой скорости движения воздуха используются устройства охлаждения с большой площадью поперечного сечения, которые находятся в отдельном помещении, а не между рядами серверов. Большая площадь теплообменной поверхности в сочетании с электронно-коммутируемыми (EC) вентиляторами позволяет подавать в охлаждаемое помещение большие объёмы холодного воздуха при низкой скорости. Благодаря этому исключается появление зон перегрева в пределах серверного помещения. Оборудование LSV может быть размещено в ЦОД любой конфигурации.

Сердцем каждого охладителя является трубчатый оребрённый теплообменник. Он выполнен из прочных гофрированных алюминиевых рёбер промышленного качества и медных труб. Медные трубы собираются в пакет, образующий жесткую конструкцию, которая обеспечивает хороший тепловой контакт между трубами и ламелями теплообменника. Все детали корпуса выполнены из антикоррозионного материала, покрытого прочным эпоксидным покрытием. Оно дает лёгкость очистки и гарантирует длительный срок эксплуатации без обслуживания.

Каждая установка оборудована экономичными вентиляторами, соответствующими стандартам ЕС. По дополнительному запросу оборудование может быть укомплектовано системой связи по протоколу Modbus RS485, необходимому для точного управления вентиляторами.

Воздухоохладители оборудованы фильтрами промышленного качества с классом очистки EU4 - F9 (эффективность более 95%), которые перекрывают всю теплообменную поверхность и могут легко заменяться.

«Мы живём в век высоких скоростей, и кажется необычным, что можно увеличить производительность, что-то замедлив. Однако, концепция LSV именно такова – замедление скорости воздухоохладителей повышает энергоэффективность, и, как следствие, существенно снижает затраты на электроэнергию. Мы готовы предложить внедрение этой прогрессивной технологии всем компаниям, которые строят ЦОДы в России», - отметил Максим Сохань, генеральный директор «АМДтехнологии».

Специалисты «АМДтехнологии» прошли обучение и сертификацию по технологии LSV. Для своих российских клиентов компания готова оказать весь спектр услуг по внедрению LSV в ЦОД – от проектирования до подбора оборудования и монтажа.