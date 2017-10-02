Acer начала российские продажи ноутбука Predator Triton 700 с дискретной графикой. Цены

Acer на выставке «Игромир 2017» представила новый тонкий высокопроизводительный игровой ноутбук Predator Triton 700. При его изготовлении применены передовые компьютерные технологии, благодаря чему устройство обладает высокой функциональностью, прочностью и при этом не перегревается.

Большая пластина Corning Gorilla Glass над клавиатурой позволяет не только увидеть систему охлаждения устройства, в частности 3D-вентилятор AeroBlade и пять тепловых трубок, но также может использоваться в качестве сенсорной панели.

Ноутбук выполнен на процессоре 7 поколения Intel Core серии HQ, оснащен высокопроизводительным видеоадаптером GeForce 10 серии, двумя NVMe PCIe SSD в конфигурации RAID 0 и памятью типа DDR4 2400 МГц объемом до 32 ГБ.

Ноутбук Predator Triton 700 оснащается 15,6-дюймовым IPS дисплеем с разрешением Full HD и частотой 120 Гц (опционально) с возможностью подключения внешнего монитора с поддержкой NVIDIA G-SYNC. Технология Acer TrueHarmony обеспечивает объемный звук с возможностью тонкой настройки.

Predator Triton 700 оснащен всеми современными разъемами, в том числе Thunderbolt 3, который обеспечивает скорость передачи данных до 40 Гбит/с и подключение двух внешних устройств с поддержкой 4K разрешения. Кроме того, ноутбук оснащен двумя портами USB 3.0 (с функцией зарядки при отключенном питании), портом USB 2.0 (который утоплен в корпус для удобства при использовании USB-приемника беспроводной мыши), портом HDMI 2.0, разъемом DisplayPort, а также портом Gigabit Ethernet для пользователей, предпочитающих проводное подключение.

За работу с сетями «отвечает» технология Killer DoubleShot Pro, благодаря которой устройство определяет более быстрый вариант сетевого подключения (беспроводное или Ethernet) и соответственно распределяет трафик: скоростной интерфейс предназначается для данных с высоким приоритетом, а второй интерфейс используется для стандартных потоков.

Ноутбук оснащен механической клавиатурой. Все клавиши имеют RGB подсветку, цвет котрой может быть настроен индивидуально. Клавиатура поддерживает технологию NKRO (No Key Rollover), что дает 100% гарантию от «фантомных нажатий» даже в самых динамичных играх.

Утилита PredatorSense позволяет геймерам централизованно настраивать основные функции Predator Triton и управлять ими, в том числе подсветкой, «горячими» клавишами, работой вентиляторов, а также осуществлять общий мониторинг системы.

Система охлаждения Predator Triton 700 включает в себя два вентилятора AeroBlade 3D, которые разработаны компанией Acer. Благодаря металлическим лопастям особой формы и толщиной всего 0,1 мм, эти вентиляторы на 35% эффективнее пластиковых аналогов, что гарантирует превосходное охлаждение этого ультратонкого устройства и обеспечивают его быстродействие даже в самые жаркие моменты виртуальных сражений.

Ноутбук появится в продаже в России в октябре 2017 года и будет доступен в трех конфигурациях: Predator Triton 700 / 15.6" FHD IPS 120Hz (NTSC 72%) G-Sync / Core i7-7700HQ / GTX 1080 8 GB GDDR5X / 32 (16x2) GB DDR4 RAM / 1024 GB SSD (RAID 512x2 NVMe PCIe) / Win 10 Home – 269 990 руб.; Predator Triton 700 / 15.6" FHD IPS (NTSC 72%) / Core i7-7700HQ / GTX 1060 6 GB GDDR5 / 16 (8x2) GB DDR4 RAM / 1024 GB SSD (RAID 512x2) / Win 10 Home – 179 990 руб., Predator Triton 700 / 15.6" FHD IPS (NTSC 72%) / Core i7-7700HQ / GTX 1060 6 GB GDDR5 / 16 (8x2) GB DDR4 RAM / 512 GB SSD (RAID 256x2) / Win 10 Home – 159 990 руб.