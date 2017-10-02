«1С:Предприятие 8» обеспечивает бесперебойную работу оборудования «Татнефть-Нефтехимснаб»

Нефтехимический комплекс «Татнефть-Нефтехим» совместно с казанским офисом «1С-Рарус» повысили эффективность эксплуатации оборудования с помощью системы «1С:ТОИР. Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 8». Ранее внедренная на «Нижнекамском механическом заводе» система развернута в дочернем предприятии «Татнефть-Нефтехимснаб».

В результате организован оперативный учет оборудования, унифицированы нормативы по ремонту и техническому обслуживанию техники, определены методики и периодичность проведения диагностики. Повысилась оперативность реагирования на сообщения о поломках. Появилась возможность своевременно выявлять отказы оборудования. Обеспечено рациональное планирование ремонтов и техосмотров с учетом технического состояния, межремонтных интервалов и степени износа оборудования. В итоге оптимизировано распределение затрат на ремонт оборудования, что в дальнейшем позволит сократить простои техники на 10-15%.

«Татнефть-Нефтехимснаб» обеспечивает предприятия нефтехимического комплекса «Татнефть» сырьем, материалами, оборудованием и запасными частями в соответствии с требованиями к качеству, количеству и в установленные сроки.

На обслуживании у предприятия находится более 200 единиц оборудования (механические и электромеханические ворота, козловые и мостовые краны, монорельсовая транспортная система, гидравлические прессы, стеллажи высотного склада и т.д.), которое должно отвечать установленным регламентам технического состояния, подлежать своевременным диагностике и обслуживанию.

Ранее перечень оборудования, подлежащий проверке, составлялся на основе субъективной оценки специалистов. Графики планово-предупредительных работ формировались отдельно в цехах по каждому подразделению. Такой подход не учитывал техническое состояние, межремонтные интервалы и степень износа оборудования. Было сложно планировать потребности в материалах и комплектующих. Возникали простои техники. Много времени уходило на синхронизацию работ между службами для единовременной остановки производства.

Предприятию стала необходима информационная система, которая позволила бы повысить оперативность выявления отказов техники, исключить простои и связанные с ними производственные потери, сократить затраты на содержание и ремонт оборудования, наладить бесперебойную поставку материалов и комплектующих. Требовалось разработать методики и периодичность проведения диагностики, назначить ответственных за выполнение работ, автоматизировать формирование графика планово-предупредительных работ по обслуживанию оборудования с учетом технического состояния, межремонтных интервалов и степени износа объектов.

Для решения поставленных задач была выбрана система «1С:Предприятие 8. ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования», которая хорошо зарекомендовала себя на одном из предприятий холдинга. Партнером по проекту стал казанский офис «1С-Рарус», с которым у «Татнефть-Нефтехимснаб» сложились хорошие партнерские отношения.

В ходе проекта были автоматизированы рабочие места сотрудников в цехе подготовки сырья (ЦПС), на базе хранения оборудования комплектующих и таможенного хранения грузов (ХОК и ТХГ).

Организован оперативный учет оборудования, унифицированы нормативы по ремонту и техобслуживанию техники, определены методики и периодичность проведения диагностики, назначены сотрудники, ответственные за выполнение этих задач. Вся соответствующая информация зафиксирована в новой системе. В результате стало возможным обеспечить своевременное выявление отказов оборудования и оперативно прогнозировать необходимость проведения ремонтных работ.

В новой системе автоматически рассчитывается общий график планово-предупредительных работ (ППР) по обслуживанию объектов. Установлены периодичность и объемы ремонтных работ с учетом условий эксплуатации оборудования. Теперь по рассчитанным работам можно в «один клик» оформить документ «Заявка на выполнение работ». Время на подготовку документа сокращено в 4 раза. Исключено дублирование данных и ошибки при составлении документов. План-фактный анализ выполненных работ по техобслуживанию и ремонтам позволяет оперативно выявлять отклонения и причины их возникновения, а также корректировать график работ на будущие периоды.

Создано автоматизированное рабочее место диспетчера. Диспетчеры теперь могут оперативно регистрировать и обрабатывать внеплановые заявки на ремонты, создавать и контролировать наряды на устранение поломок, формировать наряд-допуски, вести учет выполненных работ. Система позволяет ускорить подготовку соответствующих документов: нарядов, смет, актов выполненных работ, что способствует оперативному реагированию на сообщения о поломках и их устранению. Длительность простоев техники сокращается, в среднем, на 10-15%.

Формирование детальных отчетов по техническому обслуживанию и ремонтам, а также актов выполненных работ обеспечивает руководство актуальной и своевременной информацией о необходимости замены оборудования, ремонт которого уже не приносит видимых результатов. Это позволяет контролировать распределение затрат на содержание и ремонт оборудования, вследствие чего денежные средства расходуются, в первую очередь, на действительно необходимые запасные части для поддержания бесперебойного производства.

На основе данных о складских запасах и планируемых нормативных техосмотрах и ремонтах система может автоматически рассчитывать потребность в запасных частях, материалах и инструментах. В результате стало возможным обеспечить бесперебойную поставку материалов и комплектующих, необходимых для выполнения работ. При этом объем единовременно хранящихся на складе материалов снижается на 10%.

Заместитель директора по снабжению «Татнефть-Нефтехим» Мусин Наиль Мирсаитович отметил: «Внедрение ERP-системы «1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 8» позволило значительно упорядочить деятельность ремонтной службы. Организовано оперативное планирование и учет выполненных работ, повысилась исполнительская дисциплина сотрудников, усилен контроль за использованием трудовых и материальных ресурсов. Новый подход к проведению работ по техническому обслуживанию и ремонтам, а также обеспечению их ресурсами, позволяет снизить риски при возникновении аварийных отказов оборудования. Четкое понимание существующих проблем, причин их возникновения и областей, в которых необходимо производить изменения, обеспечивает эффективную оптимизацию объема складских запасов и затрат на техобслуживание и ремонты. Мы считаем, что выбор, сделанный в пользу решения «1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования» является удачным и соответствует нашим стратегическим планам».