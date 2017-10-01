Итальянский шопинг плывет в Россию в облаке Microsoft Azure

Итальянский дизайнер Андреа Падован, получивший широкую известность благодаря проекту Face Shoes, намерен открыть сеть магазинов в России. В них можно будет приобрести высококачественную обувь ручной работы, на которой с помощью специальной технологии вышиты портреты известных людей или селфи владельцев.

Магазины будут коренным образом отличаться от всего, к чему мы давно привыкли. Во-первых, у них не будет складов. Во-вторых, посетители смогут пощупать и выбрать понравившуюся им модель, максимально точно определить необходимый им размер, а затем при помощи консультанта создать индивидуальное решение – из какого материала, какого цвета будут сделаны их новые туфли, какое изображение они хотели бы на них разместить. После этого персонализированный заказ отправляется на расположенную в Италии фабрику, и через 30 дней покупатель получает созданные по его индивидуальному заказу лоферы.

Все это стало возможным благодаря технологиям ELSE Corp Srl (Exclusive Luxury Shopping Experience) — итальянского стартапа с российскими корнями, специализирующегося на решениях в области виртуального ритейла и 3D-коммерции. Компания была основана в 2014 г. Андреем Голубом. Ее основной продукт – технологическая платформа E.L.S.E., созданная на базе интеллектуального облака Microsoft Azure при поддержке экспертов и архитекторов Microsoft в рамках программы Microsoft BizSpark.

На сегодняшний день ELSE Corp Srl предлагает два основных продукта для виртуальной розничной торговли и кастомизации одежды (ELSE.fashion) и обуви (ELSE.shoes) на базе облака Microsoft Azure. В состав ELSE.shoes входит пять ключевых элементов. Это виртуальный 3D-каталог всех доступных для заказа и персонализации продуктов, виртуальный 3D-бутик — облачное приложение, с помощью которого клиенты могут персонализировать по своему вкусу обувь из виртуального каталога, биометрический 3D-сканер для сканирования ног и связанное с ним мобильное приложение для анатомического анализа стопы клиента и мобильное приложение Sales Assistant для продавцов-консультантов, которое помогает обрабатывать заказ и иметь доступ ко всем его деталям и профилю клиента. Кроме того, в каждом магазине представлены для примерки образцы обуви из виртуального каталога моделей, материалов всех цветов и различных аксессуаров.

Андреа Падован предлагает высококачественную обувь ручной работы, на которой с помощью специальной технологии вышиты портреты известных людей или селфи владельцев

Таким образом, предлагаемое ELSE Corp Srl решение дает возможность открыть магазин буквально на 2 квадратных метрах в торговом центре, салоне красоты, отеле, бизнес-зале аэропорта и других местах. При этом оно может быть масштабировано под магазины и производства любых размеров. Все процессы базируются в облаке Microsoft Azure, что в разы снижает стоимость внедрения и позволяет сэкономить на закупке, настройке и поддержке инфраструктуры, обеспечивающей требуемые мощности. Кроме того, ELSE Сorp продолжает расширять возможности платформы и уже сегодня предлагает своим клиентам инструмент для персональных рекомендаций по стилю Else.ai, виртуальный консультант ELSA, решение по созданию виртуальной реальности для виртуального ритейла VRxVR и другие.

«Мы сделали облачную систему – виртуальный бутик, в котором каждый производитель размещает информацию о своей продукции. Для того чтобы начать в нем работать, магазину необходимо всего лишь приобрести небольшой компьютер и планшет, на котором будет работать продавец, – рассказывает Андрей Голуб, основатель и генеральный директор ELSE Corp. – На сегодняшний день нашу платформу используют уже около десяти европейских компаний самого разного формата – начиная от небольших производителей одежды и обуви и заканчивая известными брендами luxury-сегмента».

Магазину необходимо всего лишь приобрести небольшой компьютер и планшет, на котором будет работать продавец

«Для того, чтобы открыть традиционный магазин, нужно примерно 500 тысяч евро, из которых как минимум 300 тысяч уйдут на склад, где будут храниться товары, которые еще нужно продать, – говорит Андреа Падован. – Благодаря новой технологии у меня появилась возможность строить бизнес иначе. Мой клиент заранее выбирает товар в соответствии со своими предпочтениями, оплачивает и через 30 дней получает его. Такую модель мы хотим распространить на тысячи наших уголков продаж одежды и обуви не только для знаменитостей, но и для рядовых клиентов».

«Роль магазинов в нашей жизни постепенно меняется – если раньше это было место, куда мы приходили только за покупками, то сейчас оно превращается в развлекательную площадку. Посетителям предлагается множество технологий, позволяющих выбрать то, что необходимо именно им, в соответствии с их индивидуальными особенностями и предпочтениями. При этом магазину уже не нужно иметь у себя на складе полный спектр предлагаемых товаров – достаточно полуфабрикатов, которые покупатель сможет персонализировать и распечатать на 3D-принтере прямо на кассе, – говорит Арсений Тарасов, директор по цифровой трансформации Microsoft в России и СНГ. – Таким образом, одежда постепенно превращается в технологический гаджет, который обеспечивает не только физический комфорт, но и несет дополнительные функции. Например, в нее может быть встроен пульт управления смартфоном или светящиеся элементы, что особенно актуально для стран с ограниченным числом солнечных дней, таких как Россия».