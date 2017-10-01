Итальянский шопинг плывет в Россию в облаке Microsoft Azure
Итальянский дизайнер Андреа Падован, получивший широкую известность благодаря проекту Face Shoes, намерен открыть сеть магазинов в России. В них можно будет приобрести высококачественную обувь ручной работы, на которой с помощью специальной технологии вышиты портреты известных людей или селфи владельцев.
Магазины будут коренным образом отличаться от всего, к чему мы давно привыкли. Во-первых, у них не будет складов. Во-вторых, посетители смогут пощупать и выбрать понравившуюся им модель, максимально точно определить необходимый им размер, а затем при помощи консультанта создать индивидуальное решение – из какого материала, какого цвета будут сделаны их новые туфли, какое изображение они хотели бы на них разместить. После этого персонализированный заказ отправляется на расположенную в Италии фабрику, и через 30 дней покупатель получает созданные по его индивидуальному заказу лоферы.
Все это стало возможным благодаря технологиям ELSE Corp Srl (Exclusive Luxury Shopping Experience) — итальянского стартапа с российскими корнями, специализирующегося на решениях в области виртуального ритейла и 3D-коммерции. Компания была основана в 2014 г. Андреем Голубом. Ее основной продукт – технологическая платформа E.L.S.E., созданная на базе интеллектуального облака Microsoft Azure при поддержке экспертов и архитекторов Microsoft в рамках программы Microsoft BizSpark.
На сегодняшний день ELSE Corp Srl предлагает два основных продукта для виртуальной розничной торговли и кастомизации одежды (ELSE.fashion) и обуви (ELSE.shoes) на базе облака Microsoft Azure. В состав ELSE.shoes входит пять ключевых элементов. Это виртуальный 3D-каталог всех доступных для заказа и персонализации продуктов, виртуальный 3D-бутик — облачное приложение, с помощью которого клиенты могут персонализировать по своему вкусу обувь из виртуального каталога, биометрический 3D-сканер для сканирования ног и связанное с ним мобильное приложение для анатомического анализа стопы клиента и мобильное приложение Sales Assistant для продавцов-консультантов, которое помогает обрабатывать заказ и иметь доступ ко всем его деталям и профилю клиента. Кроме того, в каждом магазине представлены для примерки образцы обуви из виртуального каталога моделей, материалов всех цветов и различных аксессуаров.
Таким образом, предлагаемое ELSE Corp Srl решение дает возможность открыть магазин буквально на 2 квадратных метрах в торговом центре, салоне красоты, отеле, бизнес-зале аэропорта и других местах. При этом оно может быть масштабировано под магазины и производства любых размеров. Все процессы базируются в облаке Microsoft Azure, что в разы снижает стоимость внедрения и позволяет сэкономить на закупке, настройке и поддержке инфраструктуры, обеспечивающей требуемые мощности. Кроме того, ELSE Сorp продолжает расширять возможности платформы и уже сегодня предлагает своим клиентам инструмент для персональных рекомендаций по стилю Else.ai, виртуальный консультант ELSA, решение по созданию виртуальной реальности для виртуального ритейла VRxVR и другие.
«Мы сделали облачную систему – виртуальный бутик, в котором каждый производитель размещает информацию о своей продукции. Для того чтобы начать в нем работать, магазину необходимо всего лишь приобрести небольшой компьютер и планшет, на котором будет работать продавец, – рассказывает Андрей Голуб, основатель и генеральный директор ELSE Corp. – На сегодняшний день нашу платформу используют уже около десяти европейских компаний самого разного формата – начиная от небольших производителей одежды и обуви и заканчивая известными брендами luxury-сегмента».
«Для того, чтобы открыть традиционный магазин, нужно примерно 500 тысяч евро, из которых как минимум 300 тысяч уйдут на склад, где будут храниться товары, которые еще нужно продать, – говорит Андреа Падован. – Благодаря новой технологии у меня появилась возможность строить бизнес иначе. Мой клиент заранее выбирает товар в соответствии со своими предпочтениями, оплачивает и через 30 дней получает его. Такую модель мы хотим распространить на тысячи наших уголков продаж одежды и обуви не только для знаменитостей, но и для рядовых клиентов».
«Роль магазинов в нашей жизни постепенно меняется – если раньше это было место, куда мы приходили только за покупками, то сейчас оно превращается в развлекательную площадку. Посетителям предлагается множество технологий, позволяющих выбрать то, что необходимо именно им, в соответствии с их индивидуальными особенностями и предпочтениями. При этом магазину уже не нужно иметь у себя на складе полный спектр предлагаемых товаров – достаточно полуфабрикатов, которые покупатель сможет персонализировать и распечатать на 3D-принтере прямо на кассе, – говорит Арсений Тарасов, директор по цифровой трансформации Microsoft в России и СНГ. – Таким образом, одежда постепенно превращается в технологический гаджет, который обеспечивает не только физический комфорт, но и несет дополнительные функции. Например, в нее может быть встроен пульт управления смартфоном или светящиеся элементы, что особенно актуально для стран с ограниченным числом солнечных дней, таких как Россия».