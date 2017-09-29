Zebra Technologies представила платформу Savanna для анализа активов предприятия

Zebra Technologies Corporation объявила сегодня о выпуске платформы Savanna – фундаментальной платформы для анализа активов предприятия и цифровой трансформации операционной деятельности предприятий — клиентов и партнеров Zebra.

Темпы распространения мобильных устройств и интернета вещей (IoT) постоянно растут, поэтому операционная деятельность предприятия становится все более зависимой от межсетевого взаимодействия. Такой беспрецедентный уровень взаимодействия между устройствами способствует генерации огромного объема данных о процессах и активах. Эти данные помогают разработать план дальнейших действий и могут быть использованы для трансформации рабочих процессов, повышения эффективности бизнеса и улучшения результатов коммерческой деятельности.

Savanna обеспечивает Zebra, ее партнерам и клиентам средства для создания приложений, которые активно используют эти периферийные данные практически в реальном времени для того, чтобы делать ценные выводы и принимать меры, позволяющие вывести оказание услуг на новый уровень, увеличить производительность и прибыльность предприятия.

Savanna состоит из нескольких компонентов, включая конечную точку для межсетевого взаимодействия интернета вещей (IoT), управление конфигурациями, транспортировку данных, хранение данных, аналитику и машинное обучение.

Повышая качество и обеспечивая безопасность взаимодействия устройств, Savanna дает организациям возможность получить ценные выводы практически в ходе проведения операционной деятельности. Платформа обеспечивает доступность конкретных данных для тех сотрудников, которым это необходимо, именно тогда, когда им это требуется, предоставляя им возможность принимать лучшие решения, опираясь на обоснованную аналитику.

Являясь открытой централизованной платформой обработки данных, разработанной для того, чтобы повысить качество работы приложений предприятия, Savanna поможет основанным на данных решениям Zebra, а также приложениям и решениям, созданным партнерами Zebra.

Zebra запустила программу «первого пользователя» для платформы Savanna, отобрав пять партнеров и оказав им помощь при разработке вертикально ориентированных приложений с использованием периферийных данных и связанных с ними выводов при помощи Savanna. Инструменты Savanna для API и разработчиков позволяют экосистеме партнеров быстро, просто и дешево создавать надежные приложения, интегрируемые в другие платформы и традиционные системы планирования ресурсов предприятия (ERP-системы). Выбрали следующих международных партнеров: Baidu Cloud,The Descartes Systems Group, Inc., Problem Solutions, LLC, Reflexis Systems, Inc. и StayLinked Corporation.

Сегодня Savanna обеспечивает анализ данных и визуализацию некоторых решений Zebra в области анализа активов предприятий (EAI), которые помогают ритейлерам, грузоперевозчикам, производителям, больницам и спортивным командам становиться более «умными». Служба наблюдения за активами (Asset Visibility Service, AVS)/Служба наблюдения за операционной деятельностью (Operational Visibility Service, OVS) дает клиентам и партнерам полезную информацию и знания об исправности, использовании и эффективности устройств Zebra, помогая оптимизировать операционную деятельность предприятия. SmartLens для розничного бизнеса позволяет создать «умный магазин», который автоматически отслеживает и записывает местонахождение и перемещение буквально всего, что находится в нем, и эти сведения преобразуются в оперативные данные, позволяющие выстроить план дальнейших действий.

SmartPack Trailer предлагает самую «умную» среду погрузки в мире, позволяя в режиме реального времени следить за процессами погрузки, позволяя повысить эффективность и, следовательно, поддерживать более высокие объемы поставки.

Том Бианкулли, технический директор, Zebra Technologies, отметил: «Savanna помогает выполнить обещание Zebra по обеспечению анализа активов предприятия за счет того, что бизнес может быстро получить необходимую информацию и практически в режиме реального времени предоставлять информацию именно тем сотрудникам, которым это нужно, устраняя шероховатости в рабочем процессе и оптимизируя операционную эффективность. Мы надеемся плотно поработать с теми нашими партнерами, которые станут первыми пользователями продукта в рамках специальной программы, и предоставить им помощь платформы Savanna при разработке приложений. Мы хотим, чтобы информация с датчиков, данные, аналитика в режиме реального времени, приложения и мобильные устройства обеспечили следующую волну производительности предприятий и отразились на их бизнес-моделях».