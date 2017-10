В России стартовали продажи фитнес-браслета Samsung Gear Fit2 Pro. Цена

Samsung объявила о том, что усовершенствованные фитнес-браслеты Samsung Gear Fit2 Pro с водонепроницаемостью, GPS и продвинутым ПО для более эффективных тренировок, поступили в продажу в России.

Фитнес-браслеты Gear Fit2 Pro – универсальные устройства для активных людей. Они справляются со стандартными функциями фитнес-трекеров – отслеживанием физической активности, напоминаниями о правильном питании и режиме сна, и обладают рядом других полезных функций. В частности, устройства получили защиту от воды 5 АТМ (до 50 метров) и подходят для использования в бассейне, а также обеспечивают точное автоматическое определение активности пользователя и усовершенствованный датчик сердечного ритма.

Изогнутый сенсорный 1,5-дюймовый Super AMOLED дисплей Gear Fit2 Pro c высоким разрешением позволяет читать уведомления и сообщения. Благодаря лаконичному дизайну и черно-красной расцветке устройство сочетается как со спортивной формой, так и с повседневной одеждой. Для девушек дополнительным плюсом будет возможность приобрести браслет с коротким ремешком, с которым носить Gear Fit2 Pro на запястье станет еще удобнее.

Благодаря партнерству Samsung с компанией Under Armour, Gear Fit2 Pro получили поддержку таких популярных приложений для спорта и здорового образа жизни, как Under Armour Record, MyFitnessPal, MapMyRun и Endomondo, а программа для водных тренировок Speedo On от знаменитого производителя экипировки для плавания Speedo позволяет отслеживать основные параметры тренировки в бассейне или открытом водоеме: длину заплыва, среднюю скорость, стиль плавания и другие характеристики.

Устройство Samsung Gear Fit2 Pro выполнено на 2-ядерном процессоре с тактовой частотой 1 ГГц, оснащено 1,5-дюймовм изогнутым Super AMOLED экраном с разрешением 216 x 432 точек и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3, работает под управлением ОС Tizen.

Габариты устройства составляют 25,0 х 51,3 х 34 мм, вес 33 г.

Гаджет оснащен 4 ГБ встроенной памяти и 512 МБ оперативной памяти, обладает интерфейсами Bluetooth 4.2, Wi-Fi b/g/n, GPS/GLONASS/Beidou, акселерометром, гироскопом, барометром, датчиком сердечного ритма. Батарея имеет емкость 200 мАч.

Устройство совместимо с гаджетами под управлением Android 4.4 или более поздних версий с ОЗУ 1,5 ГБ и выше, а также с iPhone 7, 7 Plus, 6S, 6s Plus, SE, 5 под управлением iOS 9.0 или более поздних версий.

В дополнение к новым возможностям для плавания и отслеживания сердечного ритма, новый Gear Fit2 Pro получил усовершенствованные возможности аналитики активности: после занятий новый фитнес-браслет от Samsung покажет графики и карту территории, на которой проходили занятия, и проанализирует, насколько эффективно шла тренировка на каждом участке пройденного маршрута.

Устройства можно приобрести в фирменных магазинах Samsung и у официальных партнеров, рекомендованная розничная цена 12 990 руб.