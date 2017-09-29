Университет Киото и Panasonic совершенствуют технологию бесконтактного измерения серцебиения

Университет Киото и Panasonic представили усовершенствованный прибор для бесконтактного измерения важнейших показателей человека. «Умное» устройство, размером не больше пожарного датчика, может очень точно контролировать сердцебиение и дыхание сразу нескольких людей, находящихся в одной комнате на расстоянии от 7,5 см друг от друга. Его не смутят даже движения и посторонние шумы.

В дальнейшем на его основе могут быть созданы самые разные приборы – например, умные светильники, которые будут с потолка ненавязчиво наблюдать за здоровьем пожилых людей или пациентов больниц и при необходимости подадут сигнал тревоги врачам или родственникам. Разработка может быть особенно востребована в Японии, где уделяется большое внимание проблеме старения населения.

В основе устройства лежит технология миллиметрового радара расширенного спектра, дистанционно отслеживающая хаотичный набор сигналов, которые исходят от каждого человека. Специальный алгоритм вычленяет нужные сигналы (сердечные сокращения) из общего «шума» и обрабатывает их.

«Бесконтактное наблюдение за дыханием и сердцебиением – без необходимости опутывать человека множеством проводов и датчиков – станет настоящей революцией в медицине и домашнем уходе за больными, - сказал Тору Сато, профессор Киотского университета, специализирующийся на разработках в области коммуникаций и компьютерной инженерии. – Процесс наблюдения станет менее стрессовым, поскольку человек просто не будет его замечать».

Первый прототип «умного» устройства увидел свет еще в начале 2016 года. Однако пробная версия отличалась лишь относительной точностью и поистине гигантскими размерами – со среднюю микроволновку. Сотрудники Университета Киото и Panasonic приступили к доработке. Новый прибор уменьшился в размере почти в десять раз и стал более чувствительным. Устройство также научилось четко отсекать посторонние «шумы», которые до сих пор снижали точность измерений, и теперь может наблюдать сразу за несколькими пациентами.

«После множества тестов мы достигли отличных результатов, - сказал Тору Сато. – Теперь устройство использует частоту 79 ГГц вместо прежней 60 ГГц. Мы также внедрили CMOS полупроводники. В результате увеличились дальность и разрешение, а размер уменьшился в десять раз! Теперь измеритель не больше пожарного датчика».

Команда разработчиков надеется, что новая модификация найдет широкое применение в т.ч., при производстве «умных» бытовых приборов. Последние смогут ненавязчиво наблюдать за здоровьем всех обитателей дома, выявляя индивидуальные особенности в разных ситуациях, что может оказаться критичными, например, при назначении лечения. Люди при этом продолжат жить обычной жизнью.

По словам Тору Сато, разработчики сейчас подыскивают площадки для тестирования устройства в реальных условиях.