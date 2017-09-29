SAS и ANT будут совместно реализовывать проекты в области аналитики для агропредприятий

SAS и ANT объявили о партнерстве в сфере создания информационно-аналитических решений для предприятий агросектора. Заявление было сделано компаниями на профессиональном форуме по бизнес-аналитике SAS Forum Russia 2017.

Партнерство SAS и ANT предполагает, в первую очередь, обмен экспертизой и создание совместных интегрированных решений, которые позволят автоматизировать как учетные и производственные процессы, так и процессы планирования и принятия управленческих решений. Такие системы будут совмещать широкие функциональные возможности углубленной аналитики SAS, качественные структурированные данные, которые обеспечивает применение инструментов ANT, и отраслевую экспертизу специалистов обеих компаний.

Одно из решений, которое уже проработали SAS и ANT, представляет собой учетную систему со встроенной бизнес-аналитикой. Оно позволяет вести учет, оптимально планировать работы, в том числе транспортно-элеваторную цепь, прогнозировать урожайность, с помощью интерактивных дэшбордов в режиме реального времени контролировать ход работ – посевных и уборочных, отслеживать отклонения от плана и видеть причины отклонений и влияющие на конечные результаты факторы.

Решение обеспечивает единую информационную среду для управляющего персонала агропредприятий и производственных подразделений и в конечном счете нацелено на то, чтобы повысить эффективность применения агротехнологий и сделать прозрачным процесс производства в растениеводстве. По сути, снижается зависимость от специалистов на местах и повышается управляемость бизнеса «от головы».

Решение ориентировано на хозяйства с площадью полей от 20 тысяч га. Предположительный срок окупаемости инвестиций в такую систему составит около одного года.

«Мы рассчитываем, что наши клиенты и рынок в целом выиграют благодаря нашему партнерству с SAS. Нам удалось создать законченное решение, которое выводит работу хозяйств на качественно новый уровень. Оно позволяет видеть, не только что происходит, но и почему это происходит и как повлиять на результат, чтобы он соответствовал плану», - сказал Денис Усанов, генеральный директор компании ANT.

«Решение, которое мы разработали в партнерстве с ANT, на сегодня не имеет аналогов на российском рынке и позволяет нашим заказчикам в агросекторе получить доступ к объединенной экспертизе сразу двух ведущих игроков рынка инноваций», - отметил Юлий Гольдберг, директор по инновациям и работе с партнерами SAS Россия/СНГ.

Растениеводство становится все более технологичным, а действия аграриев все более выверенными. Случаи неурожая или – наоборот – богатого урожая объясняются не только погодой. На деле, помимо погоды, на конечный результат влияет множество факторов: своевременное или несвоевременное внесение удобрений, комплекс подобранных агротехнологий, соблюдение агросроков, система севооборотов и т.д. В тот момент, когда нужно принимать решения по инвестициям или корректирующим мерам, аналитика помогает просчитать гораздо больше факторов и сценариев развития ситуаций, чем это можно сделать в ручном режиме даже с отличной подготовкой, опытом и интуицией.

Внедрение комплексной учетно-аналитической системы позволяет владельцам и руководителям бизнеса максимально быстро выявлять факторы, влияющие на результат, оценивать эффективность распределения ресурсов и работы отдельных хозяйств, принимать взвешенные решения по корректирующим мерам и достигать запланированных финансовых результатов. В то же время агрономы и руководители на местах могут заняться другими важными задачами, больше экспериментировать и проводить тестирования.