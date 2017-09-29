HeadHunter запустила систему Talantix для автоматизации работы с персоналом

HeadHunter объявила о запуске Talantix – облачной системы для автоматизации работы с персоналом. Talantix, среди прочего, объединит в себе кандидатов из hh.ru, SuperJob.ru, Job-MO.ru, Zarplata.ru, а в будущем и других сайтов схожей тематики.

Talantix состоит из модулей, решающих различные HR-задачи. На сегодня в системе можно управлять подбором сотрудников и оценивать их с помощью тестов CEB SHL. В ближайших планах подключение модуля кадрового делопроизводства. В 2018 году в системе появятся модули адаптации, компенсаций и льгот, а также модуль обучения.

Модуль подбора, который запущен первым, решает задачи рекрутмента и позволяет оценивать эффективность каждого из каналов привлечения кандидатов в наглядном графическом интерфейсе. Кроме того, он содержит функцию запроса разрешения от соискателей на обработку персональных данных с помощью онлайн-формы. Это позволяет работодателям полностью соблюдать ФЗ 152 «О персональных данных», независимо от источника резюме и не хранить бумажные копии.

Модуль подбора включает также технологию чат-ботов для автоматизации подбора на массовые позиции, где работодатели обрабатывают наибольший поток соискателей. О запуске технологии чат-ботов HeadHunter сообщал в июле 2017 года.

Модуль оценки, который также уже запущен, позволяет оценивать способности и склонности кандидатов и сотрудников. Технология оценки разработана HeadHunter совместно с компанией CEB SHL Talent Measurement.

Марина Хадина, руководитель Talantix, отметила: «Мы хотим, чтобы в перспективе 2-3 лет Talantix стал единственным и самым удобным инструментов всего HR-отдела. А главная «киллер-фича» на сегодня – это запрос разрешения у соискателя на обработку его персональных данных. Это реализовано прямо в системе, не требует бумажных носителей и полностью отвечает текущему законодательству».

Над созданием и развитием Talantix работает независимая команда менеджеров и разработчиков, созданная в рамках HeadHunter специально для нового проекта.