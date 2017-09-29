 

BSS обновила систему «BSS e-Government Gate»

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, Текст: Владимир Бахур

BSS объявила о поддержке новых форматов ГИС ГМП 1.16.4 и УФЭБС 2017.4.2 в версиях системы «BSS e-Government Gate» v. 6.5, v.6.4, v.5.0, предназначенной для организации удобного взаимодействия систем банка (ДБО, АБС) с сервисами различных ГИС через СМЭВ.

«Одной из наших приоритетных задач в рамках развития продукта «BSS e-Government Gate» является своевременная поддержка изменений взаимодействия с ГИС, инициированных ЦБ РФ, министерствами и ведомствами Правительства РФ. С этой задачей мы успешно справляемся», - сказал заместитель директора департамента розничных продуктов компании BSS Дмитрий Князев

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