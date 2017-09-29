«Аурига» вошла в состав комитета по стандартизации менеджмента качества медицинского ПО

«Аурига» объявила о вхождении в состав технического комитета по стандартизации «Менеджмент качества и общие аспекты медицинских изделий». Технический комитет был учрежден в августе 2017 г. с целью проведения работ по национальной, региональной и международной стандартизации в области менеджмента качества медицинского оборудования, приборов и инструментов, а также услуг, связанных с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области медицинских наук.

Основная задача технического комитета – это организация разработки, экспертизы, согласования и подготовки к утверждению проектов национальных, региональных и международных стандартов. Не менее важная его функция – подготовка официальных переводов международных стандартов для передачи их в государственный фонд стандартов. Члены комитета примут участие в формировании Программы национальной стандартизации.

В области международной стандартизации в задачи технического комитета входит участие в работе технических комитетов международных и региональных организаций по стандартизации и продвижение национальных стандартов в качестве международных, а также участие в разработке международных стандартов (стандартов ИСО и др.).

В состав комитета вошли как представители федеральных органов исполнительной власти, таких как Росздравнадзор, так и заинтересованные организации, включая ООО «МЕДИТЕСТ», ассоциацию «Здравмедтех», ООО «НТЦ Медитэкс», ООО «Медтехстандарт, АО «ВНИИС», ООО «Аурига» и другие.

Вячеслав Ванюлин, генеральный директор «Ауриги», отметил: «Не каждая компания способна заниматься разработкой и гармонизацией отраслевых стандартов. Аурига вошла в состав технического комитета по стандартизации менеджмента качества медицинских решений благодаря высокому техническому уровню инженеров и огромному опыту разработки для медицинских организаций. Наша миссия – продвигать свои знания и умения и помогать другим компаниям в создании современных, надежных, многофункциональных решений, отвечающих международным стандартам качества и безопасности».

Компания «Аурига» работает в области медицинских технологий вот уже более 13 лет, создавая надежные продукты в соответствии с международными стандартами ISO 13485, IEC 62304, IEC 60601-1-8, FDA 21 CFR Part 820. В портфолио компании – свыше 50 медицинских проектов, выполненных для крупных игроков отрасли. Решения, разработанные Ауригой, ежедневно используются в сотнях медицинских учреждений для круглосуточного и удаленного мониторинга пациентов, лабораторной диагностики и документооборота медицинских учреждений, а признанные мировые эксперты ежегодно включают Ауригу в топ лучших разработчиков ПО для здравоохранения.